В региональный закон о патентном налогообложении вносятся изменения

Минфин Новосибирской области подготовил проект закона, которым предусматривается увеличение количества видов бытовых услуг, оказание которых позволит индивидуальным предпринимателям перейти на патентную систему налогообложения. Изменения обусловлены отменой с первого января 2021 года режима единого налога на вмененный доход (ЕНВД), сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Предприниматели, использующие ЕНВД будут вынуждены использовать альтернативные варианты налогообложения или перейти на общий режим. Одним из альтернативных режимов является патентная система.

Кроме того, проектом закона предлагается продлить до 2023 года действие налоговой ставки 0% для лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и применяющих патентную или упрощенную системы налогообложения.

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