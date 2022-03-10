Открыта «горячая линия» для поддержки бесперебойной доставки международных грузов

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Куплю квартиру и буду сдавать

Сделаю вклад, банки предлагаю очень привлекательные %

Куплю золото, тем более отменили НДС для физических лиц

Куплю валюту, это самое надежное вложение

Инвестирую в ценные бумаги

Инвестирую в бизнес

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