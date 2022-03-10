Открыта «горячая линия» для поддержки бесперебойной доставки международных грузов

Для поддержания бесперебойной доставки международных грузов Минтранс России открыл «горячую линию» оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики.
На «горячую линию» могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с осуществлением международных грузовых перевозок между Россией и зарубежными государствами.
Номер горячей линии: +7 (499) 495-00-11.
Электронная почта для направления обращений gruz@sicmt.ru
Фото: pexels.com — Mikhail Nilov
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