Facebook и Instagram позволят своим пользователям призывать к насилию в отношении россиян

Американская компания Meta временно разрешила призывы к насилию в отношении российских военных в соцсетях «Фейсбук» и «Инстаграм».

— Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например, «смерть российским захватчикам», — написал представитель Meta Энди Стоун в «Твиттере».

Призывы к насилию в отношении гражданских лиц РФ остаются под запретом.

По информации Reuters, призывать к насилию в отношении российских военных в «Фейсбуке» и «Инстаграме» разрешили только в контексте спецоперации на Украине. Изменения будут действовать для пользователей из Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и с Украины.

Также временно разрешаются призывы к смерти президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Согласно внутренней рассылке Meta, призывы к смерти лидеров не должны содержать других целей, указывать на место или метод.

Посольство России в США потребовало от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta.