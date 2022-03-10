YouTube отключил подписку Premium для российских пользователей

Видеосервис YouTube отключил подписку Premium для пользователей из России, сообщается на сайте видеохостинга.

— По состоянию на 10 марта 2022 года мы не можем обрабатывать большинство способов оплаты в России. В настоящее время новые покупки не могут быть совершены, и большинство постоянных подписок не будут продлены в конце текущего платежного цикла. Предыдущие покупки, такие как фильмы или телешоу, останутся доступными из вашей учетной записи. Мы будем продолжать активно следить за ситуацией и вносить коррективы по мере необходимости, — сообщается на сайте справочной информации YouTube.