Открыта выдача банковских гарантий на обеспечение гарантийных обязательств по 223-ФЗ в Банке «Левобережный»

Сумма гарантии не должна превышать 10 млн рублей, максимальный срок – 37 месяцев. Процессы оформления банковских гарантий на исполнение условий контракта, на участие в конкурсе и т.д. по 44-ФЗ и 223-ФЗ не отличаются друг от друга. Клиенту не нужно собирать пакет документов, достаточно предоставить копии паспортов участников сделки, реквизиты организации и условия контракта. Банк примет решение по заявке в течение 2 часов.

Для компаний малого и среднего бизнеса, которые заключили рамочное соглашение по банковским гарантиям, действует специальное предложение. В рамках акции каждая шестая банковская гарантия на сумму до 4 млн рублей выпускается бесплатно. По гарантиям выше указанной суммы банк предоставляет скидку до 100 тысяч рублей. Срок гарантии не должен превышать 13 месяцев. Предложением могут воспользоваться компании, у которых рамочное соглашение заключено более 3 месяцев назад и по нему не было выбрано ни одной гарантии. Акция действует до 31.12.2021.

Подать заявку на получение банковской гарантии можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или в отделениях Банка «Левобережный» (ПАО). За консультацией обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу по телефону 8-800-3333-555 или в офисы банка.