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Самокаты Xiaomi — какие проблемы случаются и как их решать

  • 17/09/2021, 14:21
Самокат Xiaomi — надежное и функциональное транспортное средство, которое позволяет совершать поездки по городу с комфортом. Максимальная скорость, которую может развить агрегат на электротяге, — 25 км/час. При этом на одной подзарядке персональное дорожное устройство может проехать расстояние в 30 км.

Управление электросамокатом Xiaomi посредством смартфона — еще одна приятная функциональная особенность транспортного средства, которая пришлась по душе райдерам. Но в силу ряда обстоятельств — износа техники, производственного брака или аварийного случая — у самоката могут появиться неполадки. Поговорим о том, с какими неисправностями сталкиваются владельцы электросамокатов китайского производителя и что стоит предпринять для их устранения.

Что может рассказать о проблемах с техникой

О том, что сломался Xiaomi, могут свидетельствовать следующие признаки:

  • электротяга и мощность мотора снижены;

  • появились сигналы об ошибках системы;

  • дорожное устройство отказывается включаться;

  • в работе электроники происходят периодические сбои;

  • электродвигатель чрезмерно нагревается;

  • движение на большой скорости происходит неравномерно, с рывками;

  • наблюдается удлиненный тормозной путь;

  • аккумулятор не заряжается.

Проблемы с АКБ

При неисправностях элемента питания следует произвести его диагностику. Случается, что отходят контакты на батарее. Проблему можно устранить путем их пайки. Нередко владельцы Xiaomi сталкиваются с проблемой быстро заканчивающегося заряда АКБ. В этом случае стоит обратить внимание, не спущены ли шины. Но если после всех проверок батарея не держит заряд или не заряжается вовсе, оптимальным решением проблемы в этом случае будет установка нового аккумулятора.

Неисправности тормозной системы

Производитель поставляет самокаты Xiaomi с отрегулированными тормозами. Но после определенного периода эксплуатации у дорожного устройства может наблюдаться слишком тугой или, наоборот, слабый ход тормозной ручки. В первом случае поможет шестигранный ключ М5, с помощью которого необходимо ослабить винты натяжного ролика дискового тормоза, укоротить «хвост» и затянуть винты обратно. При слабом ходе тормозной ручки следует слегка увеличить длину тросика.

Рулевые ручки — что не так

У рулевой колонки электросамокатов китайского производителя в процессе эксплуатации или механических воздействий появляется люфт. Данную проблему райдер, даже не имеющий навыков ремонта техники, может решить самостоятельно. Для этого достаточно затянуть два винта, которые располагаются на механизме складывания. Если проблема остается, лучше обратиться в сервисный центр.

Работа двигателя рывками

Это может происходить по причине выхода из строя предохранителя с маркировкой F2 возле разъема для кабеля головной платы. Его необходимо заменить.

Неисправность ручки газа

Эта деталь редко выходит из строя, только если в результате падения электросамоката происходит поломка. Ручка газа начинает заедать по той причине, что к ней вплотную придвинута резиновая рукоятка. В этом случае неисправную деталь приходится менять.

Задний бампер

Владельцы электросамокатов Xiaomi, особенно те, кто недавно приобрел технику, в силу старых сложившихся привычек нажимают на задний бампер в целях притормаживания дорожного устройства. Но в отличие от других моделей у данных транспортных средств нет такой возможности. Сломанный бампер приходится менять на новый. Для того чтобы избежать таких неприятностей впредь, стоит установить специальную прочную скобу, которая поможет предотвратить поломку.

Самопроизвольные включения

Причиной такой неприятности может стать попадание влаги на головную плату Bluetooth и контроллер. Стоит внимательно осмотреть все соединения и в случае обнаружения влаги прочистить окислы на плате при помощи изопропилового спирта.

Электросамокат Xiaomi — надежное устройство. Неисправности случаются редко. И их можно решить оперативно, даже самостоятельно, если имеется опыт по работе с техникой, или обратиться в сервисный центр.

Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : городской транспорт


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