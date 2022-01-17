Открытие банковских счетов. Кому и для каких целей это может быть нужно

Что говорить о бизнесе. Здесь всё завязано на безналичных взаимоотношениях между партнёрами и обойтись без открытия одного или даже нескольких банковских счетов не представляется никакой возможности.
Представить себе ситуацию, когда гражданин пользуется дебетовой или кредитной картой и при этом не имеет счёта в банке, невозможно ни при каких обстоятельствах. А стало быть, открыть такой счёт необходимо всякому, кто получает через банк заработную плату, пользуется какими бы то ни было финансовыми продуктами.
Помимо этого, без своего счёта в банке не обойтись:
Для того чтобы открыть банковский счёт, определяются с выбором банка самостоятельно или обращаются одну из таких компания как https://coredo.eu/, которая действительно разбирается в этом вопросе.
До 1 апреля 2022 года действуют прежние требования и ООО для открытия счёта компании необходимо иметь при себе следующий перечень документов:
Что касается ИП, то там набор документов будет немного отличаться. Для открытия соответствующего счёта от индивидуального предпринимателя могут потребовать заявление, удостоверение личности, доверенности, карточки с образцами печатей и подписей, а также лицензии или патенты.
Однако, с 1.04.22 вступают в действие, разработанные Центробанком, новые правила. Они существенно расширяют полномочия финансовых учреждений на местах и разрешают им самостоятельно устанавливать необходимый перечень документов, необходимых для открытия счёта в каждом конкретном случае. Поэтому, начиная с этой даты, наводить справки нужно будет непосредственно у банка, в котором и планируется совершение финансовой операции.
Открытие банковского счёта — процедура, без которой в наше время не обходиться ни один гражданин. Она давно отработана до мелочей и не отнимает у сторон много сил или времени. Тем не менее перед визитом в банк нелишним будет уточнить его условия и поинтересоваться о том, какие документы понадобятся при заключении договора.
Фото с сайта pixabay.com
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