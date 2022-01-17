Открытие банковских счетов. Кому и для каких целей это может быть нужно

Что говорить о бизнесе. Здесь всё завязано на безналичных взаимоотношениях между партнёрами и обойтись без открытия одного или даже нескольких банковских счетов не представляется никакой возможности.

Банковский счёт — для чего и кому он может понадобиться?

Представить себе ситуацию, когда гражданин пользуется дебетовой или кредитной картой и при этом не имеет счёта в банке, невозможно ни при каких обстоятельствах. А стало быть, открыть такой счёт необходимо всякому, кто получает через банк заработную плату, пользуется какими бы то ни было финансовыми продуктами.

Помимо этого, без своего счёта в банке не обойтись:

Юридическим лицам. Эта опция помогает им действовать в рамках законодательного поля государства.

Индивидуальным предпринимателям. Они обретают возможность получать и снимать средства на льготных условиях, принимать оплату через интернет-эквайринг, зарабатывать процент на остаток по счёту, соблюдать закон и разграничивать собственные и коммерческие деньги. А также заключать сделки на сумму, превышающую 100 000 рублей.

Для того чтобы открыть банковский счёт, определяются с выбором банка самостоятельно или обращаются одну из таких компания как https://coredo.eu/, которая действительно разбирается в этом вопросе.

Документы необходимые для открытия счёта в банке

До 1 апреля 2022 года действуют прежние требования и ООО для открытия счёта компании необходимо иметь при себе следующий перечень документов:

ИНН;

Заявление;

Лицензию, если есть;

Выписку из ЕГРЮЛ;

Учредительные бумаги;

Карточки с образцами печати и подписей доверенных лиц;

Протокол собрания учредителей или одного учредителя.

Что касается ИП, то там набор документов будет немного отличаться. Для открытия соответствующего счёта от индивидуального предпринимателя могут потребовать заявление, удостоверение личности, доверенности, карточки с образцами печатей и подписей, а также лицензии или патенты.

Однако, с 1.04.22 вступают в действие, разработанные Центробанком, новые правила. Они существенно расширяют полномочия финансовых учреждений на местах и разрешают им самостоятельно устанавливать необходимый перечень документов, необходимых для открытия счёта в каждом конкретном случае. Поэтому, начиная с этой даты, наводить справки нужно будет непосредственно у банка, в котором и планируется совершение финансовой операции.

Выводы

Открытие банковского счёта — процедура, без которой в наше время не обходиться ни один гражданин. Она давно отработана до мелочей и не отнимает у сторон много сил или времени. Тем не менее перед визитом в банк нелишним будет уточнить его условия и поинтересоваться о том, какие документы понадобятся при заключении договора.