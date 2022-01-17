В Красноярске зафиксировали первые случаи «Омикрона»

У пяти человек, прибывших в Красноярск из-за рубежа в течение прошедшей недели, обнаружен «Омикрон»-штамм SARS-CoV-2, сообщил в своем Telegram-канале главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

— За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон», — написал специалист.

Он также отметил, что проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе и проверка тех, с кем контактировали заболевшие.

Напомним, 14 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено 783 случая штамма коронавируса «Омикрон».