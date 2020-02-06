Эксперты назвали лучшие жилые комплексы Новосибирска высокой экологичности

Лучшие ЖК Новосибирска среди самых экологичных возглавляют проекты застройщиков ГК Стрижи и Брусники, сообщили в пресс-службе ООО «Институт развития строительной отрасли» (ООО «ИРСО»).

По данным портала ЕРЗ.РФ, проект комплексной застройки в Заельцовском районе ЖК Эволюция (застройщик ГК «Стрижи») по итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 101 балл, что является лучшим показателем среди самых экологичных ЖК г. Новосибирск. В целом среди всех ЖК Новосибирской области проект также занял первое место.

— В ЖК предусматривается строительство пяти домов на 829 квартир, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2020–2021 годах. В жилом комплексе реализована концепция «двор без машин», имеется пешеходная улица. В непосредственной близости от жилого комплекса есть парк, лес и водоем, — говорится в сообщении.

ЖК Квартал на Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска (застройщик жилого комплекса Брусника) получил 100 баллов и занимает второе место, как среди самых экологичных ЖК г. Новосибирск, так и в целом среди всех ЖК Новосибирской области.

ЖК предусматривает строительство в общей сложности четырех домов на 617 квартир. Квартиры продаются в одном строящемся доме ЖК, ввод в эксплуатацию которого запланирован на IV квартал 2020 года. В жилом комплексе реализована концепция «двор без машин». В непосредственной близости от жилого комплекса имеется парк, водоем и благоустроенная набережная.

На третьем месте ЖК Квартал на Никитина — еще один проект комплексной застройки от Брусники в Октябрьском районе.По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 97 баллов, и это третий показатель среди ЖК Новосибирской области.

В ЖК строится три дома на 145 квартир, ввод в эксплуатацию которых запланирован на IV квартал 2021 года. В жилом комплексе реализована концепция «двор без машин», имеется пешеходная улица. В непосредственной близости от жилого комплекса есть парк, водоем и благоустроенная набережная.

С полным списком ТОП жилых комплексов г. Новосибирск можно ознакомится по ссылке. Новостройки оцениваются по 106 параметрам. Произведена оценка 130 новостроек г. Новосибирск, в которых ведутся активные продажи квартир.

На четвертом месте рейтинга расположился микрорайон Европейский берег

(застройщик Брусника). Он получил 91 балл. Замыкает пятерку лучших жилых комплексов Новосибирска высокой экологичности ЖК Онега (застройщик ГК «Стрижи»), получивший 89 баллов.

Новостройки оцениваются по 106 параметрам. Произведена оценка 130 новостроек г. Новосибирск, в которых ведутся активные продажи квартир.