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Открытие счета в юанях: преимущества и процесс открытия

  • 13/11/2022, 13:52
Китай – это государство, которое имеет большой потенциал. Его экономика находится на стадии активного развития. Валютой страны является юань. Организациям, которые работают с китайскими партнерами, рекомендуется открыть счет в юанях, для удобства работы.

Для чего открывать счет в юанях

Открыть валютный счет в юанях следует по следующим причинам:

  1. Расчеты с партнерами из Китая ведутся напрямую, без конвертации валют и без потерь на курсовой разнице.
  2. Возможность получения кредитов в иностранной валюте.
  3. Операции проводятся без необходимости привлечения зарубежных банков.
  4. Возможность оплачивать оасходы, которые возникли в ходе деловых поездок в Китай.
  5. Свободное проведение импорта товаров из Китая.

Кроме того, открыть счет в юанях может физическое лицо. Это будет выгодно, так как данный счет позволяет диверсифицировать накопления. Если распределять средства по разным валютам, то это позволит избежать потерь при нестабильном курсе.

Преимущества счета в юанях

Основной причиной, по которой стоит открыть счет в китайских юанях, является ведение расчетов с китайскими партнерами без привязывания доллара или евро. Также такой счет не потребует привлечения сторонних банков. Из этого вытекают следующие положительные моменты:

  1. Все операции проводятся быстро, так как из цепочки исключаются сторонние банки-корреспонденты.
  2. Риски, которые связаны с валютным курсом, минимальны.
  3. Китайские партнеры более лояльно относятся к предприятиям, которые работают с юанями.
  4. Экономятся денежные средства на конвертации валют и на комиссиях. Это снижает стоимость контрактов. Открытый счет в юанях не требует разных переводов валют, нет необходимости пользоваться долларами или евро: наличие счета позволит использовать юани напрямую.

Кроме того, открытый счет в юанях имеет следующие преимущества:

  1. Китайская экономика и ее валюта имеют хорошие перспективы развития в будущем.
  2. Привлекательные и удобные тарифы по обслуживанию счета.
  3. Юань является надежным финансовым инструментом.
  4. Юани имеют надежный и стабильный курс. Они отлично продаются на зарубежных биржах, поэтому открытие данного счета обеспечивает сохранность накоплений.

Инвесторы, вкладывающие в фирму, работающую с юанями, уверены в том, что ввоз данной валюты не будет запрещен в Россию, так как у них есть уверенность в том, что Китай не будет присоединяться к антироссийским санкциям.

На данный момент не все банковские учреждения имеют такую услугу, как открытие счета в китайской валюте. Однако с ростом спроса, будет и предложение. Банки, которые имеют такую возможность, предлагают два варианта: открытие накопительного счета и открытие вклада. В обоих случаях клиент получает доходность от вложений.

Как открыть счет в юанях

Открытие счета или вклада в юанях ничем не отличается от стандартной процедуры открытия счета в рублях:

  1. Обращение в отделение банка с паспортом и другими документами, которые необходимы для открытия счета.
  2. Выбор подходящего вклада или программы тарифов. Здесь все пояснения должен дать консультант банка. Он осуществит все расчеты и покажет, какую доходность сможет получить клиент при тех или иных обстоятельствах.
  3. В случае, если клиента все устраивает он оформляет договор и через кассу вносит необходимую сумму наличными или с помощью карты.
  4. Подписание договора.

Кроме того, счет в юанях в некоторых банках возможно открыть дистанционно. Для этого необходимо:

  1. Оставить заявку на сайте банка. Здесь необходимо указать некоторые данные.
  2. Консультант назначает встречу для подписания договора. Возможно самостоятельно посетить офис банка, а возможно назначить встречу с сотрудником банка дома.
  3. Подписание договора. После подписания договора клиент может пользоваться счетом.

Фото с сайта freeimages.com
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