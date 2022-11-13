Открытие счета в юанях: преимущества и процесс открытия

Для чего открывать счет в юанях

Открыть валютный счет в юанях следует по следующим причинам:

Расчеты с партнерами из Китая ведутся напрямую, без конвертации валют и без потерь на курсовой разнице. Возможность получения кредитов в иностранной валюте. Операции проводятся без необходимости привлечения зарубежных банков. Возможность оплачивать оасходы, которые возникли в ходе деловых поездок в Китай. Свободное проведение импорта товаров из Китая.

Кроме того, открыть счет в юанях может физическое лицо. Это будет выгодно, так как данный счет позволяет диверсифицировать накопления. Если распределять средства по разным валютам, то это позволит избежать потерь при нестабильном курсе.

Преимущества счета в юанях

Основной причиной, по которой стоит открыть счет в китайских юанях, является ведение расчетов с китайскими партнерами без привязывания доллара или евро. Также такой счет не потребует привлечения сторонних банков. Из этого вытекают следующие положительные моменты:

Все операции проводятся быстро, так как из цепочки исключаются сторонние банки-корреспонденты. Риски, которые связаны с валютным курсом, минимальны. Китайские партнеры более лояльно относятся к предприятиям, которые работают с юанями. Экономятся денежные средства на конвертации валют и на комиссиях. Это снижает стоимость контрактов. Открытый счет в юанях не требует разных переводов валют, нет необходимости пользоваться долларами или евро: наличие счета позволит использовать юани напрямую.

Кроме того, открытый счет в юанях имеет следующие преимущества:

Китайская экономика и ее валюта имеют хорошие перспективы развития в будущем. Привлекательные и удобные тарифы по обслуживанию счета. Юань является надежным финансовым инструментом. Юани имеют надежный и стабильный курс. Они отлично продаются на зарубежных биржах, поэтому открытие данного счета обеспечивает сохранность накоплений.

Инвесторы, вкладывающие в фирму, работающую с юанями, уверены в том, что ввоз данной валюты не будет запрещен в Россию, так как у них есть уверенность в том, что Китай не будет присоединяться к антироссийским санкциям.

На данный момент не все банковские учреждения имеют такую услугу, как открытие счета в китайской валюте. Однако с ростом спроса, будет и предложение. Банки, которые имеют такую возможность, предлагают два варианта: открытие накопительного счета и открытие вклада. В обоих случаях клиент получает доходность от вложений.

Как открыть счет в юанях

Открытие счета или вклада в юанях ничем не отличается от стандартной процедуры открытия счета в рублях:

Обращение в отделение банка с паспортом и другими документами, которые необходимы для открытия счета. Выбор подходящего вклада или программы тарифов. Здесь все пояснения должен дать консультант банка. Он осуществит все расчеты и покажет, какую доходность сможет получить клиент при тех или иных обстоятельствах. В случае, если клиента все устраивает он оформляет договор и через кассу вносит необходимую сумму наличными или с помощью карты. Подписание договора.

Кроме того, счет в юанях в некоторых банках возможно открыть дистанционно. Для этого необходимо: