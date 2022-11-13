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«Торговая площадь» выплатит компенсацию за использование чужих товарных знаков

  • 13/11/2022, 11:23
Нарушение исключительных прав
Факт нарушения исключительных прав урегулирован в рамках мирового соглашения.

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел иск АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (Москва) к новосибирскому предприятию ООО «Торговая площадь» и ООО «Самобранка» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Речь идет о таких товарных знаках, как «Бородинская», «Губернский», «Губернская», «Губернские» в применении к мясу и колбасным изделиям.

Истец и ответчики заявили в суде, что пришли к мировому соглашению «Торговая площадь» и ООО «Самобранка» признали факт нарушения исключительных прав АО «ЧМПЗ» на товарные знаки, выразившегося в производстве, предложении к продаже и реализации на территории Российской Федерации сервелата «Бородинский» и сервелата «Губернский». Компании подтвердили, что размещенные на этикетках товаров обозначения «Бородинский» и «Губернский» являются сходными до степени смешения с принадлежащими АО «ЧМПЗ» товарными знаками.

Как отмечается в материалах суда, компании согласились выплатить компенсацию, оговоренную в конфиденциальном соглашении за нарушение исключительных прав. Сумма компенсации не озвучивается.

«Черкизовский мясоперерабатывающий завод» обратился в суд с иском к новосибирской компании в июле. Сумма иска составляла 448 млн рублей.

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов о ситуации с патентами в РФ. 

Фото Pixabay — succo

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Нарушение исключительных прав


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