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«Авантел» разработала приложение для наказания за парковку на газонах

С помощью разработки компании новосибирцы смогут пожаловаться на водителей-нарушителей, а власть — получит новую статью доходов в бюджет.
  • 08/04/2019, 16:00
Автор: Юлия Данилова
«Авантел» разработала приложение для наказания за парковку на газонах
Анатолий Локоть: «Куда будут зачисляться штрафы от неправильной парковки? В бюджет какого уровня? Если к нам, то у нас появляется заинтересованность в развитии этого проекта на территории города».

— Наш новый проект — «Народный инспектор» — направлен на повышение качества жизни горожан и позволяет решить проблему с неправильными парковками во дворах. Разработанное нами приложение устанавливается на телефон и позволяет гражданам фиксировать нарушения, — сообщил на заседании секции «Инвестиции в инфраструктуру города Новосибирска» в рамках форума «Городские технологи» директор Новосибирского филиала АО «Авантел» Виталий Романосов.

Полученное фото отправляется в центр обработки данных, инспекторы обрабатывают эти сообщения и выносят постановления о наложении штрафа.

— Для реализации этого проекта нам требуется непосредственное взаимодействие с мэрией Новосибирска. Мы готовы заниматься разработкой приложения, его продвижением. Со стороны мэрии необходима законодательная инициатива для создания ситуационного центра и вынесения постановлений. Сегодня в законе Новосибирской области об административных правонарушениях есть статья 8.2 о запрете мойки автомобилей на детских и спортивных площадках. Ее нужно немного дополнить, чтобы запретить парковку в зеленых зонах, придомовых зонах (тротуарах и пожарных площадках около подъездов), — пояснил Романосов. — В результате работы программно-аппаратного комплекса мы получим чистый город, полезную статистику по проблемным местам, а также новую доходную статью для бюджета.

«Авантел» разработала приложение для наказания за парковку на газонах

Он уточнил, что в России с 2014 года подобные проекты уже реализуются в Москве и Казани.

— После того как корректировки в областной закон будут внесены, мы сертифицируем свой программный комплекс и получим возможность выносить постановления без протокола — фотография гражданина, если он зарегистрируется в приложении и  зайдет через сайт госуслуг, будет визироваться его электронной подписью. В такой ситуации мэрия может сразу выносить постановление о наложении штрафа и направлять нарушителю письмо, — пояснил механизм действия разработки Виталий Романосов.

В перспективе приложение может быть использовано как инструмент взаимодействия между гражданами и администрацией по любым вопросам.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что у ряда городов России уже есть опыт с запретом парковки на газонах.

— Они прошли до Верховного суда, получали протесты прокуратуры и приходилось судиться. Прецедент в России уже создан, но дело не в технике, а в нормативной базе —законности наложения штрафа. Но для Новосибирска проблема парковки на газонах очень актуальна, — признал Локоть. — Второй вопрос — куда будут зачисляться штрафы от неправильной парковки? В бюджет какого уровня? Если к нам, то у нас появляется заинтересованность в развитии этого проекта на территории города.

Вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин предложил представителям «Авантела» встретиться и детально обсудить ситуацию с нормативной базой и межведомственным взаимодействием. Чиновник также заявил, что проект крайне перспективен и полезен для города, и что «его нужно брать в работу».

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— Это та же история, которая у нас сейчас происходит с парковочным пространством на улично-дорожной сети, — констатировал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Роман Дронов. — Чтобы комиссия по административным правонарушениям вынесла постановление, ей необходимы персональные данные автовладельца, на которого зарегистрирован автомобиль и который произвел нарушение закона Новосибирской области. Их может предоставить только ГИБДД. Если мы пойдем по процессуальным параметрам, как сейчас, то это будет за сроком вынесения постановления. Именно поэтому проект не пошел в Екатеринбурге. Сейчас мы работаем над тем, чтобы получать эту информацию через защищенную базу — как сделали в Москве и в Казани.

Представители мэрии напомнили, что сейчас на федеральном уровне готовится пакет нормативно-правовой базы по электронным заявлениям. Возможно, там появится лазейка, позволяющая легально использовать такое программное обеспечение. Представители «Авантела» заявили о готовности самостоятельно провести переговоры со всеми участниками процесса, которым будут поступать собранные штрафы (городом, областью, ГИБДД) и заключить соответствующие соглашения на всех уровнях.

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