«Авантел» разработала приложение для наказания за парковку на газонах

— Наш новый проект — «Народный инспектор» — направлен на повышение качества жизни горожан и позволяет решить проблему с неправильными парковками во дворах. Разработанное нами приложение устанавливается на телефон и позволяет гражданам фиксировать нарушения, — сообщил на заседании секции «Инвестиции в инфраструктуру города Новосибирска» в рамках форума «Городские технологи» директор Новосибирского филиала АО «Авантел» Виталий Романосов.

Полученное фото отправляется в центр обработки данных, инспекторы обрабатывают эти сообщения и выносят постановления о наложении штрафа.

— Для реализации этого проекта нам требуется непосредственное взаимодействие с мэрией Новосибирска. Мы готовы заниматься разработкой приложения, его продвижением. Со стороны мэрии необходима законодательная инициатива для создания ситуационного центра и вынесения постановлений. Сегодня в законе Новосибирской области об административных правонарушениях есть статья 8.2 о запрете мойки автомобилей на детских и спортивных площадках. Ее нужно немного дополнить, чтобы запретить парковку в зеленых зонах, придомовых зонах (тротуарах и пожарных площадках около подъездов), — пояснил Романосов. — В результате работы программно-аппаратного комплекса мы получим чистый город, полезную статистику по проблемным местам, а также новую доходную статью для бюджета.

Он уточнил, что в России с 2014 года подобные проекты уже реализуются в Москве и Казани.

— После того как корректировки в областной закон будут внесены, мы сертифицируем свой программный комплекс и получим возможность выносить постановления без протокола — фотография гражданина, если он зарегистрируется в приложении и зайдет через сайт госуслуг, будет визироваться его электронной подписью. В такой ситуации мэрия может сразу выносить постановление о наложении штрафа и направлять нарушителю письмо, — пояснил механизм действия разработки Виталий Романосов.

В перспективе приложение может быть использовано как инструмент взаимодействия между гражданами и администрацией по любым вопросам.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что у ряда городов России уже есть опыт с запретом парковки на газонах.

— Они прошли до Верховного суда, получали протесты прокуратуры и приходилось судиться. Прецедент в России уже создан, но дело не в технике, а в нормативной базе —законности наложения штрафа. Но для Новосибирска проблема парковки на газонах очень актуальна, — признал Локоть. — Второй вопрос — куда будут зачисляться штрафы от неправильной парковки? В бюджет какого уровня? Если к нам, то у нас появляется заинтересованность в развитии этого проекта на территории города.

Вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин предложил представителям «Авантела» встретиться и детально обсудить ситуацию с нормативной базой и межведомственным взаимодействием. Чиновник также заявил, что проект крайне перспективен и полезен для города, и что «его нужно брать в работу».

Представители мэрии напомнили, что сейчас на федеральном уровне готовится пакет нормативно-правовой базы по электронным заявлениям. Возможно, там появится лазейка, позволяющая легально использовать такое программное обеспечение. Представители «Авантела» заявили о готовности самостоятельно провести переговоры со всеми участниками процесса, которым будут поступать собранные штрафы (городом, областью, ГИБДД) и заключить соответствующие соглашения на всех уровнях.

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