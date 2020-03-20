Отправлен первый в России поезд с танк-контейнерами с рапсовым маслом из Барнаула в Китай

Пилотный проект реализован «АльянсТрансТорг» совместно с китайским партнером ООО «Сэнью» (г. Чунцин), с российскими партнером ПАО «ТрансКонтейнер», при поддержке ОАО «РЖД» и АО «KTZ Express».

17 марта 2020 года первый контейнерный поезд с танк-контейнерами отправлен со станции Барнаул в Китай. Состав из 80 танк-контейнеров с рапсовым маслом проследует из Алтайского края, далее по территории Казахстана до китайской станции Алашанькоу всего за 3 суток. Далее до г.Урумчи (станция Чанзи) за 4 суток с растаможкой и выгрузкой товара. Данный проект способствует развитию экспортного потенциала Сибирского региона, аграрно-промышленного комплекса и совершенствованию международных транспортно-экономических связей.

— Для производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции Алтайского края это важное событие. Нам важно, чтобы сельскохозяйственная продукция с высокой степенью переработки выходила на мировые рынки и для этого нужно создать соответствующие логистические коридоры, — отметил федеральный инспектор по Алтайскому краю аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Александр Заболотный.

Заместитель начальника Алтайпищепрома Александр Кондыков подчеркнул, что растущий экспорт — это основа экономического и социального благополучия, именно экспорт растительных масел является одним перспективных направлений для сельхозпроизводителей и переработчиков Алтайского края.

— Одна из проблем — это эффективность поставок. С помощью танк-контейнеров логистика ускоряется минимум в 2-3 раза, что благоприятно отразится на экономической деятельности наших предприятий, — отметил он.

А учредитель компании «АльянсТрансТорг» Александр Ушаков поблагодарил всех присутствующих за участие

— Мы полгода прорабатывали данный проект, в итоге у нас всё получилось, всех поздравляем, — резюмировал он.

Фото предоставлено пресс-службой компании