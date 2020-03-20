Дата 24 марта 2020. Время проведения 11-00 до 13-00
Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления «НГУЭУ»
Модератор: Юлия Данилова, главный редактор Infopro54.ru
Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1
Marins Park Hotel Novosibirsk
Конференц-зал «Екатеринбург»
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Паника вокруг коронавируса, очередное падение мировых финансовых рынков, срыв сделки ОПЕК+…Все это сказывается и на российской экономике. Все это сказывается на российской экономике. В нашей стране ситуация усугубляется реструктуризацией, которую проводит центральная власть и которая вызывает ощутимое напряжение в обществе.
Чего ждать от формирующихся политико-экономических процессов, как они скажутся на российском бизнесе, как все это отразится на уровне жизни людей в целом. Это и многие другие вопросы на круглом-столе «Кризис-2020: новые вызовы и возможности» обсудят ведущие экономисты, политтехнологи, финансисты, представители бизнеса.
К участию приглашаются ведущие экономисты, политтехнологи, финансисты, представители бизнеса, СМИ. По итогам мероприятия выйдет развернутая публикация на информационно-аналитическом портале Infopro54.ru
Возраст 18+
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