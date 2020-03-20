Дата 24 марта 2020. Время проведения 11-00 до 13-00

Организаторы:

Информационно-аналитический портал Infopro54.ru

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления «НГУЭУ»

Модератор: Юлия Данилова, главный редактор Infopro54.ru

Место проведения:

Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1

Marins Park Hotel Novosibirsk

Конференц-зал «Екатеринбург»

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Паника вокруг коронавируса, очередное падение мировых финансовых рынков, срыв сделки ОПЕК+…Все это сказывается и на российской экономике. Все это сказывается на российской экономике. В нашей стране ситуация усугубляется реструктуризацией, которую проводит центральная власть и которая вызывает ощутимое напряжение в обществе.

Чего ждать от формирующихся политико-экономических процессов, как они скажутся на российском бизнесе, как все это отразится на уровне жизни людей в целом. Это и многие другие вопросы на круглом-столе «Кризис-2020: новые вызовы и возможности» обсудят ведущие экономисты, политтехнологи, финансисты, представители бизнеса.

В ходе дискуссии участники дадут оценку текущей ситуации и обсудят актуальные вопросы:

как на экономическую ситуацию накладывается политическая;

Реакция бизнеса и населения;

меры по стабилизации;

прогнозы, перспективы, рекомендации.

К участию приглашаются ведущие экономисты, политтехнологи, финансисты, представители бизнеса, СМИ. По итогам мероприятия выйдет развернутая публикация на информационно-аналитическом портале Infopro54.ru

Возраст 18+

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