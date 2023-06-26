Отпуск в Таиланде в 2023 году

Пляжи в Таиланде одни из лучших, а еще тут много красивых водопадов, гор. Азиатская страна влечет туристов со всего мира – это идеальное место для отпуска.

Какие документы потребуются, чтобы отправиться в Таиланд

Для поездки в Таиланд необходим загранпаспорт, а в ряде случаев еще и виза. Без визы на территории этой страны разрешено 30 дневное пребывание. По прибытию в аэропорту ставится соответствующий штамп. Если есть желание остаться на более длительный срок за доплату можно продлить безвизовое пребывание еще на неделю. Многие туристы после этого ненадолго выезжают из Таиланда, потом возвращаются и тридцатидневный отсчет возобновляется сначала.

Виза типа TR считается однократной и оформляется на 2 месяца, при необходимости ее можно продлить до 3-х месяцев. Многоразовую визу выдают на полгода, чтобы ее получить, у туриста должно быть официальное трудоустройство.

В предъявлении туристической страховки при въезде в страну необходимости нет, но полис желательно оформить заблаговременно, так как расценки на медицинское обслуживание в Таиланде высокие.

Самолеты из Москвы в Таиланд летают регулярно. Большинство туристов отдает предпочтение острову Пхукет либо городу Паттайе, многим нравится Бангкок. До любой из этих локаций легко добраться из РФ.

Прямой перелет занимает примерно 9-10 часов. Стоимость билетов в одну сторону составляет в среднем 30-40 тыс. руб. До Бангкока и Пхукета можно добраться без пересадок.

Национальная валюта тайцев – таиландский бат, по курсу 1 бат это примерно 2,43 российских рубля.

Где лучше остановиться?

В популярных таиландских городах проблем с жильем нет. Варианты туристам предлагаются разные, среди них есть:

апартаменты;

гостевые дома;

крупные отели.

Гостиниц, которые работают по системе «Все включено», столь любимых россиянами, в Таиланде немного, в большинстве отелей предлагаются завтраки либо полупансион.

Самый выгодный вариант – это бронь номера с завтраком или вообще без питания. На территории курорта работают многочисленные заведения общественного питания, ужинать и обедать в которых намного дешевле, чем в гостиницах.

Средняя стоимость номера в Бангкоке за сутки составляет 1800 руб., в Паттайе есть варианты чуть дешевле, самое дорогое жилье находится на Пхукете – за ночь придется отдать примерно 2800 руб.

Лучше время года для поездки в Таиланд и другие важные нюансы

Низкий сезон в Таиланде начинается в конце весны и длится до середины осени. В это время года часто идут дожди. Погодные капризы действительно бывают, но это не значит, что летом в Таиланде делать нечего. Настоящих путешественников кратковременные тропические ливни не пугают, тем более, что дожди идут в основном по вечерам либо ночью. Самым дождливым считается Пхукет, а вот в Паттайе осадки выпадают не в таком большом количестве. Такая погода приносит не дискомфорт, а приятную прохладу. Летом в Таиланде стоит жара, столбики термометров поднимаются до отметки +30 градусов, вода прогревается до +27 градусов. К этому добавляется высокая влажность.

К преимуществам летнего отдыха в Таиланде можно отнести цены, по сравнению с зимой они снижаются. Владельцы отелей и авиакомпании радуют туристов акциями и бонусами. Цены на питание, фрукты на рынках тоже падают, как и на услуги спа-салонов.

Какой курорт лучше выбрать для путешествия?

Начнем обзор с Паттайи – на этом курорте людей всегда много, он достаточно шумный и относительно бюджетный. Летом народу меньше, чем в зимний и весенний периоды. Туристов влечет в первую очередь теплое море, их не смущают даже сильные волны, которые периодически тут бывают. Опытные путешественники советуют выбирать для отдыха пляжи расположенных поблизости островов, к примеру, Ко-Лан.

В Патайе имеется очень красивая набережная, погода обычно располагает к экскурсиям, осмотру достопримечательностей. Пребывание на улице можно назвать комфортным. Из достопримечательностей Патайи можно выделить зоопарк Кхао-Кхео и дельфинарий. Всем путешественникам рекомендуется побывать в парке Мини-Сиам. Некоторые туристы весь день проводят в аквапарке Рамаяна.

Россияне также очень любят Пхукет, он принимает путешественников круглогодично. Отпуск тут очень разнообразный: можно поселиться в простом бунгало на одном из пляжей или забронировать номер в роскошной гостинице. Кто-то питается местным стрит-футом, а кто-то выбирает ужины в ресторанах.

Один из главных аргументов в пользу поездки на Пхукет – живописная природа. Тут находятся многочисленные горы с заповедниками. У туристов есть возможность побывать на панорамных площадках, с которых остров открывается во всей красе, сделать роскошные снимки. На западном и южном побережье насчитывается более двадцати пляжей. Главное помнить, что летом погодные условия на острове непредсказуемые, шторма явление частое. Самыми спокойными считаются пляжи Най Янг, Панва и Най Харн. Вода везде теплая, прогревается до +30 градусов.

При желании на Пхукете можно отыскать уединенные пляжи.

Что касается волнующегося моря, то оно нравится серферам. Самые большие волны нужно искать на западном побережье, тут же находятся хорошие школы для серферов, где обучают, в том числе и новичков. Если желания купаться в море нет, посетите местный аквапарк.

На острове Пхукет находятся большие статуи Будды. Высота одной из них составляет 45 метров, она сделана из белоснежного мрамора. Статую возвели на верхушке горы Накакед, ее видно даже с самых отдаленных уголков острова. Легенда гласит, что гора стала пристанищем для огромного змея Наги, олицетворявшего мудрость у приверженцев буддизма. Это место силы, где вполне вероятно проводил медитации сам Будда, а потом его последователи.

Чтобы добраться до горы, придется совершить двухчасовую пешую прогулку. Можно воспользоваться услугами тук-тука – миниатюрной трехколесной машиной. Добраться до вершины горы стоит ради шикарных видов, которые отсюда открываются. Строительство храмового комплекса все еще продолжается, а начало ему было положено в первой половине двадцатого века.

Другая популярная достопримечательность острова Пхукет – храм Ват Чалонг. Ученые считают, что он был возведен в начале девятнадцатого столетия. В 1876 году тут обосновался монах – Луанг Пхо Чему, который являлся талантливым врачевателем. К нему за помощью приходили жители окрестных городов и сел. Храм стал популярным во многом благодаря этому.

Убранство у него яркое и роскошное, он больше похож на волшебный дворец, нежели на жилье монаха. Многие считают, что в этом месте исполняются желания. Туристы наудачу натирают живот слону в главном храме. Загадать желание также можно рядом с прудом, где проживают золотые рыбки.

Без внимания нельзя оставлять и столицу Таиланда Бангкок, она является перевалочным пунктом по дороге к островам. Эту локацию выбирают любители морского отдыха. В большом городе насчитывается множество интересных достопримечательностей и развлечений на любой вкус. Знакомство с местной культурой доставляет удовольствие всем путешественникам без исключения. Бангкок богат на храмы. Тут расположен Королевский дворец, зоопарк, центр развлечений «Дрим Ворлд».

Проводя отпуск в Бангкоке, посетите рынок Чатулак, тут можно купить различные сувениры: национальные наряды, шелк, кухонную утварь, антикварные вещи и даже экзотических животных. Визит сюда лучше планировать на первую половину дня. Ценные предметы и крупные суммы рекомендуется оставлять в сейфе отеля.

В экскурсионный маршрут также рекомендуется включить Национальный музей.

Даже если отпуск в Бангкоке продлится больше недели, скучать не придется. Это настоящий рай для любителей шопинга. Здесь сосредоточены самые большие торговые центры Таиланда, в летний период проводятся распродажи.

Тем, кто хочет отдохнуть от архитектуры и насладиться пляжным отдыхом, стоит выбрать острова Пхи-Пхи, от Пхукета их отделяют 48 км. Это архипелаг, насчитывающий 6 островов, которым присвоен статус национального парка. Пхи-Пхи еще называют столицей вечеринок. На острове много роскошных отелей, смотровых площадок, пляжей.

Любителям уединения рекомендован пляж Ло Му Ди. А еще на Пхи-Пхи находится пляж Обезьян, с обитателями которого можно пообщаться. Главное соблюдать осторожность, ведь обезьяны очень наглые и прыткие.

Какие еще достопримечательности стоит посмотреть в Таиланде?

К популярным достопримечательностям Таиланда причисляют и исторический город Аюттхая. Расстояние между ним и Бангкоком составляет 70 км.

Это небольшой населенный пункт с руинами древней столицы Сиама, когда-то тут было могучее государство. Основателем города является король Раматхибоди I. Он был создан в 1350 году и до середины восемнадцатого столетия был самым большим и густонаселенным на планете. Своего статуса город лишился одновременно с закатом Сиама, после разрушения близлежащей Бирмы – современной Мьянмы.

Напоминанием о той эпохе служат величественные постройки Аютии, один из самых популярных храмов носит название Пхра-Махатхат. Здесь находится голова Будды, которую окутали корни большого дерева. Создается впечатление, что статуя выросла из земли.

Туристам в Таиланде определенно есть чем заняться. Сюда едут, чтобы медитировать, наслаждаться пляжным отдыхом, совершать познавательные экскурсии.