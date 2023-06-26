Генпрокуратура заблокировала страницу соцсети депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина

Страница депутата горсовета Новосибирска от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» Антона Картавина в соцсети «ВКонтакте» решением Генпрокуратуры (от 23.07.2021 года, №27-31-221. Ид 8550-21) заблокирована на территории Российской Федерации. Сообщение об этом появляется при попытке зайти на страницу депутата. Однако посредством сервиса VPN просмотреть страницу Картавина возможно. Такие действия прокуратуры депутат связывает со своей протестной активностью.

— Видимо, это реакция на письмо с подписями новосибирцев, в котором мы требуем пересмотра повышения тарифов ЖКХ, — сообщает Картавин на своей странице и в телеграмм-канале. — На моей странице много таких историй, о помощи жителям города и защите их интересов. Всё это Генеральная прокуратура решила заблокировать для пользователей ВК. Равно как и возможность для избирателей обращаться к депутату через личные сообщения. Это покушение на основы Конституционного строя или нет? Попробуем разобраться.

Напомним, что Антон Картавин ранее привлекался к ответственности как организатор несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального (В марте 2022 года Навальный приговорен к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда). Решением суда депутату и блогеру Тимуру Ханову был назначен административный арест, а также обязанность компенсировать работу сотрудников полиции на общую сумму более 3 млн руб.

Ранее редакция сообщала о том, какая участь может ждать ещё двух депутатов-коалиционеров по итогам июньской сессии горсовета.