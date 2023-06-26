Курс евро и доллара снова подскочил до уровня весны 2022 года

Курс доллара на открытии валютных торгов на Мосбирже превысил 86 рублей — впервые с 30 марта 2022 года. Курс евро превысил 94 рубля — впервые с 25 апреля.

— В настоящее время конфликт по-видимому улажен, но неопределенность остается из-за отсутствия ясных комментариев со стороны российских властей о будущем «Вагнера», — говорит Маслов. — На этом фоне ожидается замедление темпов ослабления российской валюты и, возможно, даже некоторое укрепление. Однако темпы укрепления, вероятно, будут невысокими. Можно предположить, что рубль в скором времени может вернутся к отметкам ниже 85 рублей за доллар и 92 рублей за евро.

Как пояснил в ответ на запрос Infopro54 аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, из-за политической неопределенности и субботних событий курсы рубля резко возросли.

В то же время, по мнению эксперта, есть вероятность и дальнейшего ослабления российской валюты, так как ситуация все же дестабилизировалась, что может повлечь за собой ряд политических решений, которые могут оказать давление на рубль.

— Речь идет об ослаблении до уровней близких к 90 рублям за доллар и 98 рублям за евро, а отметок в 100 рублей за доллар и 120 рублей за евро и выше ожидать пока явно не приходится, учитывая другие макроэкономические факторы, вроде ситуации на рынке нефти, торгового баланса и денежно-кредитной политики, — добавляет Андрей Маслов.

Ранее редакция сообщала о том, что в субботу, 24 июня, некоторые российские банки повысили курс обмена валют. По данным сайтов финансовых организаций, курс покупки доллара в некоторых из них превысил 90 рублей, евро — 105 рублей. Официальный курс ЦБ на субботу составляет 84,08 рубля за доллар и 91,49 рубля за евро.