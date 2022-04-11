Отрицательное заключение дала госэкспертиза проекту реконструкции площади Лыщинского

Проект реконструкции площади им. Лыщинского в Новосибирске получил отрицательное заключение госэкспертизы, сообщает atas.info со ссылкой на сайт Единого Государственного Реестра заключений. Реконструкция пл. Лыщинского является частью более масштабного и знакового для Новосибирска проекта строительства новой ледовой арены на левом берегу Оби, которую планировалось открыть к отмененному МЧМ-2023 по хоккею.

Весь проект строительства состоит из 10 объектов — кроме самого ЛДС: новая станция метро «Спортивная», пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста, подъездные автодороги к арене с «проколом» под дамбой Октябрьского моста, изменение транспортных потоков на пл. Лыщинского, благоустройство и прочее. В общей сумме затрат, превышающих 22 млрд. рублей, стоимость строительства самого дворца составляет примерно половину. На старте проекта он оценивался в 10,5 млрд. рублей. Остальное – стоимость инфраструктуры.

Застройщиком реконструкции пл. Лыщинского указано МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства». Юрлицо, подготовившее забракованную экспертизой проектную документацию, – Муниципальное предприятие города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры».