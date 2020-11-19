Отсрочкой по уплате налогов воспользовались 305 новосибирских предпринимателей

В Новосибирской области продолжается реализация плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению поддержки экономики Новосибирской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Одобрено 89% заявлений предпринимателей, претендовавших на дополнительную отсрочку по налогам и страховым взносам.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, всего в регионе 45,4 тысячи налогоплательщиков, ведущих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, и имеющих право на предоставление данной господдержки.

— Дополнительной отсрочкой по уплате налогов и страховых взносов уже воспользовалось 305 предпринимателей Новосибирской области на сумму более 808,3 млн рублей, — отметил Лев Решетников. — Решение о продлении данного вида господдержки на три месяца принято на федеральном уровне, она оказалась востребованной и своевременной среди региональных налогоплательщиков.

Он подчеркнул, что также для новосибирских предпринимателей на региональном уровне продлены сроки уплаты налога на имущество. Только за первое полугодие 2020 года данной мерой воспользовались четыре крупных налогоплательщика на сумму около 20 млн рублей.

— Кроме того, реализация иных мер господдержки в период пандемии позволила только за апрель-май 2020 года удовлетворить 86% заявлений предпринимателей на получение субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников. Больше всего за этой мерой господдержки обратились предприниматели, работающие в сфере торговли и логистики, — уточнил Лев Решетников.

По его словам, одной из наиболее актуальных мер поддержки остается предоставление субсидирование профилактики коронавируса.

— Данная субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике и предполагает приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфекторов. Данную субсидию получили порядка 3,3 тысяч предпринимателей, — рассказал министр.

Отмечается, что всего в Новосибирской области в результате оказания наиболее эффективных мер государственной поддержки за период действия ограничений по коронавирусу более 25 млрд рублей составляет общая сумма средств, которые останутся на счетах компаний региона. Из них по страховым взносам меры поддержки составили 9 млрд рублей за 2020 год, по кредитам — более 12,3 млрд рублей, по субсидиям — более 2 млрд рублей, по налогам — свыше 1,7 млрд рублей.

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