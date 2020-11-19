Рейтинги застройщиков Новосибирска

Аналитики ГК «ЁЛКА девелопмент» составили рейтинг застройщиков по жилой площади в проектных декларациях. В первую десятку вошли ГК «Расцветай», ООО «Брусника.Сибакадемстрой», ООО Смссстрой, ГК «Стрижи», ЗАО «Солнечное», ГК ПТК-30, Группа «МЕТА», ГК «Строймастер», ООО «Краснообск Монтажспецстрой», ООО «СК СибирьИнвест».

— В целом в сентябре общая жилая площадь у 116 из 157 застройщиков новосибирской агломерации по проектным декларациям составила 4,633 млн., кв. м. Общая площадь в непроблемных домах зарегистрирована по объектам 105 застройщиков площадью 4,421 млн. кв.м., — отмечается в аналитическом отчете ГК «ЁЛКА девелопмент» за 9 месяцев 2020 года. — Совокупная доля топ-50 застройщиков в этом объеме составила 87,9%, а в общей жилой площади агломерации — 83,9%.

Кроме того, эксперты компании составили рейтинг застройщиков по площади квартир в домах с продажами. Всего на рынке новостроек агломерации зарегистрировано 5,504 млн., кв. м. у 156 застройщиков. Из них продажи ведут 86 застройщиков с общей площадью квартир на объектах 2,858 млн. кв.м.

10,7% продаж приходится на «Бруснику.Сибакадемтрой», на втором месте находится ГК «Стрижи» (7,16%), на третьем — ГК «Расцветай» (6,67%). В первую десятку рейтинга также входят «Смссстрой» (5,15%), СК «СибирьИнвест» (3,85%), ООО «Энергомонтаж» (3,41%), Группа «Мета» (3,25%), ГК «Союз» (2,93%), «Краснообск Монтажспецстрой» (2,93%) и ГК АКД (2,74%).

— Совокупная доля топ-50 застройщиков в этом объеме составляет 94,27%, а в общей застройке агломерации — 48,9%, — уточняют в ГК «ЁЛКА девелопмент»

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