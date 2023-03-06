Оттепель может стать причиной досрочного пробуждения клещей в Новосибирской области

— Их активизация этой весной будет зависеть от того, насколько быстро и равномерно стает снег и прогреются почва и лесная подстилка, где зимуют клещи. Несмотря на то, что клещи активны с апреля по октябрь, при установлении теплой погоды они могут проснуться раньше времени. В прошлом году эндемический сезон по клещевому энцефалиту начался 18 марта, что на 20 дней раньше, чем в 2021-м, — сообщили КП-Новосибирск в областном Роспотребнадзоре.

Опасные территории области

По итогам прошлого года, больше всего от клещей пострадали жители Советского, Калининского, Заельцовского и Первомайского районов Новосибирска, а также Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Тогучинского районов Новосибирской области.

— Средняя численность за сезон 2022 года — 5,8 экземпляра на флаго/час. Это меньше, чем в 2021 году (6,3 экземпляра на флаго/час), — пояснили в Роспотребнадзоре. — Клещей собирают на местности «флажками», которые протаскивают по траве и кустам. Во время этой процедуры членистоногие цепляются за нитки ткани.

Защита от клеща

Опасность подстерегает на парковых и лесных дорожках, особенно в период появления проталин. Важно подобрать правильную одежду: рубашка с длинными рукавами, которые лучше у запястий укрепить резинкой, заправленная в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрыть капюшоном или косынкой.

Во время прогулки ни в коем случае не выходить и не ложиться на траву. А после прогулки тщательно осмотреть себя и близких.

Если обнаружили клеща

Пинцетом с тонкими кончиками попытаться снять клеща, не оторвав ему хоботок. Если нет пинцета, обвязать вокруг хоботка клеща нитку и, вращая или покачивая, тянуть вверх. Можно попытаться и голыми руками, взявшись ногтями как можно ближе к коже за хоботок. Ранку продезинфицировать раствором йода, спиртом или другим антисептиком. Клеща отправить в банку с кусочком влажной ваты. Максимально быстро сдать клеща на анализ в лабораторию. Если у клеща обнаружат возбудителей инфекций, с результатами анализов необходимо обратиться к врачу.

Лучшей профилактикой от клещевого энцефалита считается вакцина. Привиться важно до массового выхода клещей из лесной подстилки. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или платно в медцентре, напомнили в Росотребнадзоре.

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