Рекламодателям

ВТБ упрощает работу с электронной подписью для предпринимателей

  • 06/03/2023, 10:55
Компании среднего и малого бизнеса могут получить в ВТБ квалифицированный сертификат, выданный от лица удостоверяющего центра ФНС России (КЭП), на USB-токене с поддержкой технологии NFC.

новости бизнесаЭто позволит им подписывать документы как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Банк выдает КЭП на новом токене бесплатно в 300 офисах во всех регионах России.

Функции токена доступны через два интерфейса − традиционный USB и бесконтактный (NFC). С помощью последнего можно подписывать документы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. На компьютере токен надо подключить к USB-порту, а для работы на мобильном устройстве – просто поднести к NFC-считывателю.

ВТБ выдает КЭП для бизнеса в качестве доверенного лица удостоверяющего центра ФНС России. Юридические лица и ИП могут подать заявку на выпуск электронной подписи на сайте или в офисе банка. Процесс выдачи КЭП в отделении занимает не более 20 минут. При первичном получении КЭП в ВТБ при наличии или открытии расчетного счета для бизнеса в банке услуга и само устройство предоставляются бесплатно. При получении КЭП также можно предоставить для ее записи свой USB-токен. Срок действия сертификата составляет 15 месяцев.

«Получение электронной подписи – одна из самых востребованных услуг для бизнеса, ведь с ее помощью можно решать многие операционные задачи: от ведения электронного документооборота и отправки отчетности в ФНС до работы с сервисами госорганов и участия в торгах. Благодаря новой модели USB-токена с поддержкой NFC владельцы электронной подписи смогут подписывать документы прямо с мобильного телефона или планшета, что существенно повысит скорость и удобство их работы», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Фото: freepik.com

613

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : электронная подпись ВТБ


Спецоперация на Украине

В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25
Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина»
3/03/23 17:23
За дискредитацию участников спецоперации можно лишиться свободы на 15 лет
1/03/23 15:09

Актуальный разговор

интервью

Наталия Кошелева: На руководящих должностях сегодня категорически мало женщин

Если человек профессионал, он должен получить возможность занимать ту позицию, которой он достоин, вне зависимости от гендера.
Все материалы
Лента новостей

80 дорог и мостов отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту БКД в этом году

06/03/2023, 15:07

Самообеспеченность России по пищевому яйцу составила почти 100%

06/03/2023, 15:05

Территория опережающего развития «Бурятия» расширяет границы

06/03/2023, 14:32

Определены подрядчики по четырем торгам на капремонт дорог в регионе

06/03/2023, 14:27
Популярное

Как бороться с весенним авитаминозом

05/03/2023, 11:00

Кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году

04/03/2023, 10:00

Мужчины, по уже сложившейся традиции, начали оформлять микрозаймы к 8 марта

03/03/2023, 10:30

Новости компаний

ВТБ: в феврале рынок ипотеки вырос в 1,5 раза

06/03/2023, 15:01

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших доходных карт

06/03/2023, 09:56

Таких ставок еще не было: сибиряки могут получить кредиты под 4,9% годовых

03/03/2023, 15:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска