Как бороться с весенним авитаминозом

Часто весной люди испытывают не только радость от того, что просыпается природа, но и многие при этом чувствуют ухудшение самочувствия, несмотря на то, что из-за туч выглядывает солнце.
Слабость, ухудшение состояния кожи, учащенное сердцебиение – всё это может сигнализировать о наличии авитаминоза.
За что отвечает каждый витамин и каких полезных веществ может не хватать организму, в беседе с КП-Новосибирск рассказала медицинский директор сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова.
Авитаминоз — это сезонная нехватка витаминов. Чаще всего с ним приходится сталкиваться весной.
— Причины в скудном рационе питания, отсутствии в нём свежих овощей и фруктов, пагубных привычках, хроническом стрессе, а также приеме некоторых лекарств, которые «выключают» действие витаминов – например, антибиотиков, — уточнила врач.
Наряду с этим, витамины хуже усваиваются у людей с генетической предрасположенностью, с паразитами, заболеваниями печени и ЖКТ, беременных женщин, спортсменов.
Но не стоит бежать в аптеку и очищать полки от баночек с витаминами. По словам медика, бесконтрольный приём витаминов тоже может привести к авитаминозу.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 6 и 19 марта ожидаются магнитные бури.
Фото: freepik.com
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