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Как бороться с весенним авитаминозом

  • 05/03/2023, 11:00
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Как бороться с весенним авитаминозом
За что отвечает каждый витамин и наличие каких симптомов — повод забить тревогу, рассказывает эксперт.

Часто весной люди испытывают не только радость от того, что просыпается природа, но и многие при этом чувствуют ухудшение самочувствия, несмотря на то, что из-за туч выглядывает солнце.

Слабость, ухудшение состояния кожи, учащенное сердцебиение – всё это может сигнализировать о наличии авитаминоза.

За что отвечает каждый витамин и каких полезных веществ может не хватать организму, в беседе с КП-Новосибирск рассказала медицинский директор сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова.

Авитаминоз — это сезонная нехватка витаминов. Чаще всего с ним приходится сталкиваться весной.

— Причины в скудном рационе питания, отсутствии в нём свежих овощей и фруктов, пагубных привычках, хроническом стрессе, а также приеме некоторых лекарств, которые «выключают» действие витаминов – например, антибиотиков, — уточнила врач.

Наряду с этим, витамины хуже усваиваются у людей с генетической предрасположенностью, с паразитами, заболеваниями печени и ЖКТ, беременных женщин, спортсменов.

Но не стоит бежать в аптеку и очищать полки от баночек с витаминами. По словам медика, бесконтрольный приём витаминов тоже может привести к авитаминозу.

Симптомы авитаминоза

  • Витамин А: ухудшение зрения, изменение состояния кожи, появление шелушения, сухости, участившиеся заболевания дыхательных путей.
  • Витамин В1: частые головные боли, запоры и тошнота, слабость и утомляемость, тахикардия и покалывание конечностей.
  • Витамин В2: сухость кожи, появление трещин и заедов в области рта, анемия, беспричинное похудение.
  • Витамин В6: рассеянность, заторможенность, нервные тики, судороги, перхоть, сухость кожи.
  • Витамины В12 и В9: бледность, тахикардия, шум в ушах, общая слабость.
  • Витамин С: проблемы с дыханием и пищеварением, хрупкость кожи и появление синяков, болезненные ощущения в ногах, мышечная слабость, общая утомляемость.
  • Витамин D: потеря аппетита, бессонница, снижение иммунитета, деформация и хрупкость костей, рахит, остеопороз.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 6 и 19 марта ожидаются магнитные бури.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рекомендации эксперта здоровье авитаминоз


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