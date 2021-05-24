Мэрию Новосибирска покидает начальник «транспортного цеха»

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов в ближайшее время покинет свой пост. Такую информацию, появившуюся вначале в ряде неофициальных источников, подтвердил пресс-секретарь мэрии Новосибирска Глеб Черепанов. По его словам, чиновник написал заявление об уходе «по собственному желанию».

Стоит напомнить, что уходу Дронова с должности предшествовали многочисленные критические высказывания относительно неподобающего состояния дорог, звучавшие со стороны правительства Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания, отдельных представителей городской общественности. Критика касалась сроков начала ямочного ремонта, а также недостаточно качественной работы по уборке городских улиц вначале от снега, а затем от пыли.

Пока Дронов продолжает фигурировать на сайте мэрии как начальник департамента, однако на том же самом сайте уже размещена информация о его будущей отставке. Имя его преемника в руководстве муниципалитета пока не называют.

Напомним, с начала года свой пост покинул начальник департамента промышленности, предпринимательства и инноваций Александр Люлько. После этого возглавляемый им департамент был реорганизован. Поводом послужила критика реализации проекта «Умная остановка» на территории Новосибирска.

Роман Дронов родился в 1975 году в городе Болотное Новосибирской области, в 1996 году закончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «приборостроение» с квалификацией «бакалавр техники и технологий». С 1995 года работал в МУП «Новосибирский метрополитен»: помощником водителя дрезины службы пути и тоннельных сооружений, дежурным по станции, дежурным станционного поста централизации, поездным диспетчером, инженером, главным диспетчером, главным инженером, начальником службы движения, заместителем начальника метрополитена, заместителем начальника метрополитена (по безопасности), заместителем начальника метрополитена по обеспечению деятельности МУП. В мае 2015 года назначен начальником управления пассажирских перевозок, в июне 2017 – начальником департамента транспорта.