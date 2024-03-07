Охоту на пьяных за рулем открыли полицейские в Новосибирской области

В Новосибирской области с 7 марта начались облавы на пьяных водителей. Экипажи ДПС уже выехали на улицы города и региона, чтобы поймать нарушителей. Останавливают всех, кто показался подозрительным и выявляют, в каком состоянии водитель сел за руль. Попавшимся «подшофе» грозят штрафы до 30 тысяч рублей с лишением водительских прав.
— За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет, — пояснили в областном ГИБДД.
Рейды продлятся до 11 марта.
Стоит отметить, что за два месяца 2024 года в регионе зарегистрировано 14 ДТП с участием пьяных за рулем. В этих авариях 1 человек погиб и 24 получили травмы различной степени тяжести.
За этот же период более 1 тысячи водителей попались с признаками алкогольного и наркотического опьянения. Из них 380 человек отказались от прохождения медосвидетельствования, а 122 попались пьяными повторно.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
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