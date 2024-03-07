Авито запускает сеть доставки

Авито после успешного пилотного проекта запустит Avito Branded Delivery: новая опция позволит пунктам выдачи заказов подключаться к Авито Доставке напрямую и сотрудничать с платформой для приема и выдачи отправлений. Пилот был запущен в начале октября и протестирован в 100 пунктах выдачи заказов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

— Сегодня мы наблюдаем быстрорастущий запрос со стороны представителей малого и среднего бизнеса — владельцев пунктов выдачи заказов на прямое подключение к сети Авито Доставки. Весь прошлый год мы проводили встречи с владельцами ПВЗ, чтобы определить их ключевые потребности, специфику бизнес-процессов и использовать эту информацию в разработке собственного решения Авито для ПВЗ. В 2024 году мы планируем довести число пунктов выдачи, напрямую подключенных к Авито Доставке, до 1 500, и провести через них почти 2,5 млн заказов! — отметил Сергей Пустыльник, директор по логистике в Авито.