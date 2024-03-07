Картину из 2000 кубиков Рубика установили на стенде Новосибирской области на ВДНХ

Картина НОВАТа в весенних цветах из 2000 кубиков Рубика появилась на стенде Новосибирской области на выставке-форуме «Россия».

Картину повесили при обновлении стенда к весеннему сезону. Изображение составляли, собирали сами посетители стенда по схеме.

На данный момент картина состоит уже из 2 тысяч кубиков.

— Наша идея понравилась посетителям, некоторые приходили на стенд несколько дней подряд, собирали кубики Рубика по определенной схеме, чтобы составить большое изображение и сделать свой вклад в живую картину, — сообщила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ в Москве уже 4 месяца — с 4 ноября. В день экспозицию Новосибирской области посещают более 100 тысяч человек, за стенд уже отдано 28 тысяч голосов жителей страны — Новосибирская область вышла на 22 место в общем рейтинге.

Ранее реакция сообщала о том, что Сбер покажет уникальные грани Сибири гостям выставки «Россия» на ВДНХ.