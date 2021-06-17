Делом о «мостовом контрафакте» займется полиция

Эксперт строительной отрасли с многолетним стажем работы, специализирующийся на изготовлении стальных труб, подал заявление в полицию об «использовании контрафакта при строительстве коллектора, прилегающего к будущему четвертому мосту» (проект реализует ГК «ВИС»). Об этом на своей странице в соцсети сообщает депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров. Фамилию эксперта депутат не называет по причине нежелания публичности последнего.

— На объекте строительства четвертого моста укладываются уже бывшие в употреблении трубы, изоляция труб для газопровода предусматривалась из экструдированного полиэтилена, а по факту на трубах нанесена более дешевая и менее качественная изоляция из ПВХ, — сообщает депутат со ссылкой на эксперта. — Учитывая диаметр трубы, это противоречит ГОСТу.

— На трубах отсутствовала маркировка завода-изготовителя, фаска на торцах изготовлена не заводским способом, а во внутренней поверхности труб обнаружены пятна (как после термообработки, например обжига газом), что может быть сделано с целью удаления остатков нефтепродуктов и придания видимости тому, что б/у трубы — новые, — следует из заключения. — Кроме того, на трубах обнаружены следы механической обработки, а на поверхностях труб — царапины и вмятины, характерные для последствий демонтажа при помощи спецтехники.

При этом, как следует из заключения эксперта, «на якобы «новых» трубах уже обнаружена коррозия и другие изъяны, не характерные для изделий «с конвейера».

Напомним, что ранее на сессии горсовета депутат Александр Бурмистров, со ссылкой на патентные компании, уже заявлял о контрафактных трубах при строительстве коллектора, изготовленных из более дешевых и менее качественных материалов, чем заявлено в документах.

— Нужны ли риски еще одной катастрофы уже в Ленинском районе, учитывая недавний взрыв в Октябрьском районе? — задается вопросами депутат. — Не слишком ли дорого всем нам может обойтись «экономия» на материалах? Куда идут средства от нее? Тема замены материалов и «экономии» при строительстве моста критическая для города.

Как уже ранее сообщалось, факт использования некачественных стройматериалов на майской сессии подтвердил и руководитель МУП УЗСПТС Александр Мысик.