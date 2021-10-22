Озвучен приговор в отношении экс-топа «Новосибирскавтодора»

Суд Октябрьского района Новосибирска огласил обвинительный приговор в отношении экс-директора по содержанию и эксплуатации дорог АО «Новосибирскавтодор» Сергея Илюшина, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу.

— В соответствии с приговором суда Илюшин С.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ, Илюшину С.Н. назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей, — сообщают в пресс-службе суда. — Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что Сергей Илюшин был арестован в декабре прошлого года в рамках расследования уголовного дела о взятках в территориальном управлении автомобильных дорог по Новосибирской области. Кроме того, в настоящее время по подозрению во взяточничестве находятся под стражей экс-глава ТУАД Михаил Чуманов и бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, в отношении которых идет расследование уголовного дела. Как уже сообщалось ранее, подозреваемые своей вины не признают, о чем они сообщали в комментариях в документальном расследовании Эдуарда Петрова «Закатать наличные в асфальт», вышедшего в середине мая на телеканале «Россия-24», с комментариями представителей следственных органов. На ряд нестыковок в сюжете обратили внимание и опрошенные корреспондентом Infopro54 новосибирские эксперты дорожной отрасли и политики — директор ООО «Новосибирскагропромдорстрой», заслуженный строитель РФ Александр Барсуков, зампредседателя комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков, вице-спикер Заксобрания Владимир Карпов и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. При этом, как отметил один из собеседников редакции, АО «Новосибирскавтодор» в расследовании по каким-то причинам не упоминается.

Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова было возбуждено в конце декабря 2020 года, Сергея Ставицкого — в марте 2021-го.