Что такое оценка бизнеса?

Как выполняется оценка стоимости бизнеса?

Оценка стоимости бизнеса осуществляется путем оценки риска в конкретном бизнесе и изучения всей бизнес-модели. В большинстве случаев основой оценки являются финансовые показатели бизнеса и то, сколько прибыли, EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации) или денежного потока он производит. Поскольку бизнес рассматривается как инвестиция, финансовые показатели и риски бизнеса являются краеугольными камнями для надежной оценки стоимости бизнеса.

Почему оценка бизнеса важна?

Оценка бизнеса важна по целому ряду причин. Во-первых, она может потребоваться в ходе судебного разбирательства (например, при разводе или судебном процессе). Во-вторых, оценка важна потому, что она помогает владельцу бизнеса понять, где/как дела у компании. Поскольку оценка выручки или роста рентабельности может вводить в заблуждение, оценка бизнеса является важнейшим показателем успеха. В конце концов, разве не на это мы обращаем внимание, когда смотрим на публичные акции? Оценка бизнеса для частных компаний может дать стратегическое понимание и помочь разработать планы по созданию большей стоимости бизнеса, которые не зависят от увеличения доходов. По сути, это единственный наиболее важный показатель, на котором должны сосредоточиться владельцы частного бизнеса.

Как рассчитать оценку бизнеса / Как определить, сколько стоит бизнес

Для расчета стоимости бизнеса необходима достоверная финансовая информация, то есть, как правило, баланс и отчет о доходах за исторический период (чаще всего за 5 лет). После того как эта информация будет получена, ряд встреч по сбору информации или документов поможет оценить риск, присущий бизнесу, а затем специалист, выполняющий оценку, выберет подходы и методы, подходящие для оценки бизнеса.

Методы и подходы к оценке бизнеса

Как и в оценке недвижимости, в оценке бизнеса существует три основных подхода: подход к активам, рыночный подход и подход к доходам. Методы оценки бизнеса (более точно их можно назвать подходами) являются краеугольным камнем профессии оценщика бизнеса. В рамках каждого из этих подходов существует несколько методов, которые используются для определения стоимости бизнеса.

Метод активов оценивает стоимость бизнеса, используя как материальные, так и нематериальные активы бизнеса. Рыночный подход использует сопоставимые сделки, если они уместны и доступны, для оценки стоимости на основе реальных сделок, совершенных на рынке, а доходный подход использует либо капитализацию прибыли, либо метод дисконтирования денежных потоков. При выполнении задания по оценке бизнеса специалист по оценке должен использовать те подходы и методы оценки бизнеса, которые наиболее подходят для данного задания. Например, при оценке компании, занимающейся тяжелым гражданским строительством, имеющей большое количество нового оборудования и не обладающей хорошим денежным потоком, целесообразнее использовать подход на основе оценки материальных активов, чем использовать тот же подход для оценки бухгалтерской фирмы, у которой очень мало основных или твердых активов. Часто специалист по оценке использует комбинацию подходов и методов, подходящих для компании, а также для цели оценки.

Калькуляторы оценки стоимости бизнеса — Могу ли я использовать калькулятор оценки стоимости бизнеса для своего бизнеса?

Ответ, как и многие ответы на сложные вопросы, является сложным. Для определенных видов оценки владельцы бизнеса захотят получить официальную оценку, проведенную лицом, имеющим полномочия в области оценки бизнеса. Часто такие более сложные формы оценки включают оценку для планирования наследства, покупку или продажу доли в частном предприятии между партнерами (особенно в спорных ситуациях), бракоразводный процесс, в котором владелец бизнеса является одним из участников, или другие виды судебных разбирательств. Поскольку стоимость действительно находится в глазах смотрящего, оценка определяется любым количеством факторов. В действительности, все сводится к тому, каков риск в конкретном бизнесе? Из-за многочисленных переменных, которые необходимо учитывать при проведении оценки бизнеса, калькуляторы оценки бизнеса сильно ограничены в своей способности учесть эти переменные.

Что же делать, если вы хотите получить оценку, но не нуждаетесь в ней по причинам, указанным выше? Можете ли вы воспользоваться калькулятором? Ответ положительный, хотя он все же может ввести в заблуждение. В целом, калькуляторы оценки стоимости бизнеса не могут учитывать такие ситуации, как сильно меняющиеся экономические условия, изменения рыночной конъюнктуры или значительные изменения в результатах деятельности бизнеса. Например, если бы калькулятор оценки стоимости бизнеса использовался для оценки стоимости застройщика жилых домов после того, как уже началась великая рецессия 2008 года, калькулятор оценки стоимости бизнеса, скорее всего, завысил бы стоимость застройщика жилых домов, поскольку он не смог бы учесть резкое влияние рецессии на строительство домов. Кроме того, калькулятор ориентировался бы на экономические показатели компании-строителя жилья за предыдущий год, которые, скорее всего, были бы довольно хорошими, что еще больше усугубило бы проблему завышения стоимости. Кроме того, поскольку многие калькуляторы в значительной степени опираются на данные предыдущих сделок, совершенных в разные экономические периоды или во время разных фаз подъема или спада рынка, их выводы могут привести к необычно высоким или низким оценкам.

Какой метод оценки бизнеса лучше?

Хотя в заданиях на оценку могут использоваться различные методы, наиболее распространенным методом оценки является метод (методы) доходного подхода, такие как метод дисконтированных денежных потоков и метод капитализации. Налоговое управление и большинство экспертов согласны с тем, что использование доходного подхода для определения стоимости должно быть преимущественным методом, поскольку именно на него ориентируются большинство гипотетических (и реальных) инвесторов.

Как оценить бизнес на основе выручки

Полагать, что все компании оцениваются на основе выручки, — распространенная ошибка. Действительно, некоторые компании, особенно быстрорастущие высокотехнологичные компании и компании, производящие потребительские товары, могут оцениваться на основе кратного показателя выручки. Как правило, для получения оценочного показателя к потоку выручки за двенадцать месяцев применяется кратный коэффициент. Хотя такой способ оценки может показаться очень привлекательным, особенно если вы являетесь продавцом, он часто приводит к сложным дискуссиям, поскольку в определенный момент инвестор бизнеса должен получить определенную прибыль на вложенные средства. Чтобы это произошло, бизнес должен в какой-то момент стать положительным по денежному потоку.

Многие владельцы бизнеса могут услышать, что их конкурент только что продал свою компанию за сумму, кратную выручке, и полагают, что и они должны быть оценены кратно выручке. Не понимая полного профиля риска и стратегии бизнеса, а в данном случае — конкурента, это может оказаться не совсем точным. Например, предположим, что выручка предприятия составляет $5 000 000, а денежный поток — $1 000 000, и что владельцу предприятия было сделано предложение о покупке за $5 000 000. Это соответствует кратности 1х для выручки или кратности 5х для денежного потока. Если покупатель сделал предложение, основываясь на денежном потоке в $1 000 000 (о чем вы, как сторонний наблюдатель, скорее всего, не знаете) и намеревался заплатить 5x от этой цифры, то кратность к выручке просто является побочным продуктом оценки, а не использованного подхода. Продолжая этот пример, если практически идентичный конкурент компании получает доход в размере $3 000 000 и денежный поток в размере $1 000 000, а вы предполагаете, что кратность дохода в 1x является наиболее надежным подходом, то оценка второй компании будет слишком низкой — $3 000 000, если преобладающая рыночная кратность денежного потока равна 5x. Как видите, оценка стоимости — это очень сложное сочетание искусства и науки, и полагаться на эмпирическое правило или анекдотическую информацию может быть неверно, особенно когда речь идет о мультипликаторах выручки.

Как оценить бизнес на основе денежного потока?

Оценка стоимости бизнеса на основе денежных потоков — это наиболее распространенный метод, который используют специалисты по оценке, а также инвесторы для определения стоимости бизнеса. Для этого существует два основных метода, причем один из них более популярен, чем другой. Один метод заключается в том, чтобы взять исторический поток денежных поступлений и разделить его на ставку капитализации, чтобы получить оценку стоимости. Этот метод известен как метод капитализации. Нахождение правильного исторического потока выгод от денежных потоков может зависеть от любого количества факторов. Например, инвестор или специалист по оценке может использовать любой из следующих факторов при рассмотрении денежного потока в качестве потока выгоды: среднее прямолинейное значение за 5 лет; средневзвешенное значение за последние 5 лет с разным весом за разные годы, последний год или период, предшествующий двенадцати месяцам. Все эти методы могут дать совершенно разные результаты, поэтому для точного использования этого метода требуется натренированный глаз и глубокое понимание бизнеса. Второй метод — это метод дисконтированных денежных потоков. Метод дисконтированных денежных потоков позволяет спрогнозировать результаты деятельности компании в будущем, а затем дисконтировать их, основываясь на риске в данной серии денежных потоков, до текущей стоимости. Прогнозирование будущих показателей часто очень трудно точно предсказать, поэтому риск в этих денежных потоках обычно выше. Оценка риска зависит от суждения человека, проводящего оценку, и от того, какой риск он видит в бизнесе. Как вы можете себе представить, восприятие риска имеет большое значение при разработке подобных методов оценки и может привести к значительно отличающимся результатам. Эта оценка риска переводится в ставку дисконтирования, которая является знаменателем, а денежный поток — числителем для получения оценки стоимости.

Важно отметить, что поток экономической выгоды, выбранный для капитализации или проекта, также может варьироваться и имеет большое значение. Таким потоком выгод может быть чистый доход (прибыль), прибыль по усмотрению продавца, EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации), денежный поток, денежный поток на инвестированный капитал или свободный денежный поток. Все эти потоки выгод могут быть скорректированы для добавления или вычитания любых единовременных или неповторяющихся событий, чтобы еще больше усложнить ситуацию. После того, как поток выгод соответствующим образом скорректирован для целей оценки, используются соответствующие подходы и методы.