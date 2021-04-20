Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Пайщики кредитного кооператива «Зенит» направили обращение (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.) в реготделение ОНФ с просьбой о внесении корректировок в нормативные акты, регулирующие деятельность кредитных потребительских кооперативов (КПК) на федеральном уровне.

В частности, в обращении отмечается, что КПК «Зенит», зарегистрированный в Новосибирске в 2018 году, в декабре 2019 года получил предписание Сибирского ГУ Банка России о запрете на привлечение средств, прием новых членов и выдачу займов. Причина запрета — нарушение прав пайщиков, которые не могли получить обратно вложенные в КПК деньги. Несмотря на это, кооператив зарегистрировался заново с тем же названием, но с другим ИНН в Северо-Западном федеральном округе в Петрозаводске и продолжил свою деятельность на территории СФО. Смена адреса позволила организаторам КПК уйти из под ведения Сибирского ГУ Банка России к Северо-Западному, находящемуся за тысячи километров от Новосибирска.

На сайте организации размещалась реклама для привлечения новых пайщиков и предложение инвестировать. Кроме того, кооператив активно размещал рекламу на местном телевидении и в СМИ, привлекая вкладчиков высокими ставками. В 2019 году пайщики выяснили, что и петрозаводской КПК «Зенит» исключен из СРО, а также получил предписание ЦБ о запрете приема новых пайщиков. Однако в нарушение предписания кооператив продолжал свою деятельность на территории СФО. После того, как вкладчики не смогли получить свои средства назад, они привлекли к этой проблеме СМИ, подали жалобы в различные инстанции и обратились с заявлением в полицию. Результатом такой активности и объединения пострадавших стала миграция кооператива в следующий регион — на этот раз был выбран Поволжский федеральный округ, Ульяновск, как территория другого ГУ ЦБ. Ульяновский КПК «Зенит» и по настоящее время ведет свою деятельность на территории Новосибирска в единственном оставшемся офисе на Сибиряков-Гвардейцев.

— КПК « Зенит» действует как звено одной мошеннической цепи с периодической сменой названий и реквизитов. «Совет», «Фрегат», «Югра», «Зенит» (Новосибирский ИНН), «Зенит» (Петрозаводский ИНН), «Зенит» (Ульяновский ИНН), «Рассвет», «Агро-Русь»… — звенья одной цепи, находящиеся в крупных городах России: Новосибирск, Бердск, Бийск, Красноярск, Кемерово, Омск, Томск, Барнаул, Нефтеюганск, Санкт-Петербург, Москва, — говорится в обращении, поступившем в ОНФ. — О взаимосвязи разных КПК говорится в решении Петрозаводского городского суда Республики Карелия о ликвидации КПК «Зенит» от 15.10.2020, дело №10RS0011-01-2020-010856-33 №2а-5861/2020. В одних и тех же офисах мошенники заключают договоры о передаче личных средств в КПК, имеющие разные реквизиты. Со стороны ЦБ РФ КПК получают очередное разрешение на свою деятельность и продолжают грабить, несмотря на запреты, по факту никем не контролируемые и не исполняемые. На момент ликвидации КПК «Зенит» основные активы из него уже выведены, взыскать средства в законном порядке становится невозможно.

Как пояснил Infopro54 директор ООО ФПК «Альтернатива», эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Антон Канунников, обращение подписали около 25 пайщиков КПК. Всего в группе состоят более 50 человек из Новосибирска и близлежащих городов. Потери каждого в среднем составляют около 500 тысяч рублей.

Как подчеркнули пайщики КПК «Зенит» в ходе встречи с представителями Сибирского ГУ ЦБ и ОНФ, никакого результата обращения в Центробанк и правоохранительные органы пока не дают, а КПК продолжает работать, мигрируя в разные регионы и округа и меняя названия.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев пояснил, что главные управления ЦБ могут контролировать только те подведомственные организации, которые зарегистрированы на их округе, и только после того, как на их деятельность поступает жалоба или выявляются факторы риска при анализе отчетности — высокие проценты. Сразу выходить на проверку только что открывшихся организаций надзорные органы по законодательству не имеют права. Арестовывать счета, если нет признаков нарушений, тоже. А большая часть пайщиков приходила в КПК с наличкой, которая даже не попадала на счета организации.

— Мы быстро отработали все поступившие к нам обращения граждан по КПК «Зенит» (10 обращений) и направили материалы в правоохранительные органы. В отношении руководства и собственников компании было возбуждено уголовное дело. Но они зарегистрировали компанию под тем же именем в СЗФО и продолжили работу с теми же людьми и в тех же офисах. После запроса, поступившего от коллег из Северо-Западного ГУ, мы отправили им всю необходимую информацию и видим, что они принимали адекватные меры, предоставленные действующим законодательством, в том числе проинформировали правоохранительные органы, — пояснил Андрей Шепелев.

Между тем несколько юрлиц, ранее работавшие под брендом КПК «Зенит», уже вышли в стадию ликвидации. Пайщики опасаются, что компании с нулевым балансом не смогут вернуть их деньги, а собственников КПК пока достать не получается.

Представители Сибирского ГУ ЦБ рекомендовали обманутым пайщикам объединиться, собрать список всех пострадавших, идти с ним и с подготовленными документами в Главное следственное управление.

— Так как дело расследуется в отношении одних и тех же фигурантов, то вы, как сторона уголовного процесса, получаете преимущество. Вы можете напрямую влиять на ход расследований, связанный с имущественными вопросами. В рамках уголовного дела можно накладывать арест на имущество предприятия и подозреваемых/ обвиняемых, даже если оно продано или переписано на третьих лиц, а также на счета фигурантов и возможных причастных лиц, — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ. — У правоохранительных органов намного больше возможностей и полномочий, а также рычагов воздействия, чтобы установить движение имущества и денег.

Обманутые вкладчики КПК «Зенит» также обратились в ОНФ с предложением скорректировать законодательство в отношении КПК.

— Для защиты прав вкладчиков (пайщиков) в КПК необходимо принимать меры как на региональном, так и на федеральном уровнях. С одной стороны, пайщики КПК должны быть защищены как и вкладчики банков, которым при банкротстве финансовой организации гарантирован возврат суммы вкладов на сумму до 1,4 млн рублей, а с другой — регулирование, контроль и надзор за деятельностью КПК, а также контроль за исполнением решений со стороны ЦБ РФ, особенно по ограничению и запрету действий относительно КПК, необходимо поставить на уровень, предусматривающий реальную ответственность соразмерную действиям или бездействиям, повлекшим ущерб в отношении органов ЦБ РФ и государственных органов РФ, — говорится в обращении. — Нуждаются в корректировке и иные пробелы в законодательстве, необходимо закрыть те лазейки, которыми пользуются мошенники.

Кроме того, пайщики потребовали провести независимые проверки деятельности нескольких КПК «Зенит» на предмет нарушения норм, установленных действующим гражданским и уголовным законодательством, прав заявителей и бездействию или недостаточному действию ответственных должностных лиц в правоохранительных структурах и в структурах ЦБ РФ.

Аналогичные обращения были направлены в Генеральную прокуратуру, в Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Центробанк РФ, приемную президента Российской Федерации.

Антон Канунников считает, что не все предложения пайщиков обоснованы. По его словам, для кардинального решения проблемы необходимо внести изменения в ст. 5 федерального закона «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ в части расширения полномочий и обязанностей Центробанка осуществлять надзор и контроль над КПК не только в период деятельности, но и на стадиях ликвидации и банкротства, а также прописать в законе субсидиарную ответственность учредителей КПК и прописать запрет на регистрацию «двойников» КПК в разных регионах с одними и теми же участниками. Кроме того, он предлагает внести изменения в Уголовный кодекс путем расширения круга лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, таких как главные бухгалтеры, учредители и иной руководящий состав. И, наконец, обязать Центральный Банк РФ вести жесткий контроль и непосредственно участвовать (нести расходы) в процедурах ликвидации и банкротства КПК.

Список предложений по корректировке законодательства о деятельности КПК реготделение ОНФ планирует оформить и направить в Госдуму.

По данным Rusprofile, председателем правления КПК «Зенит» в Петрозаводске является красноярский предприниматель Виталий Дунаевский, в Ульяновске — Дмитрий Артеменков. В Новосибирске КПК «Зенит» также работал с предправления Дарьей Аюковой. На сайте кооператива отмечается, что его подразделения есть в Кемеровской, Томской, Омской областях и Алтайском крае.