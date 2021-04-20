Русфонд объявил сбор средств на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы

Дима заболел в пять лет. Он стал капризным, плаксивым, жаловался на слабость в ногах.

— Врач в районной поликлинике направил нас на анализ крови, и оказалось, что уровень сахара у сына в четыре раза выше нормы! Диму срочно госпитализировали, стали вводить инсулин. С тех пор мы непрерывно сражаемся с тяжелым заболеванием, состояние сына зависит от постоянного контроля уровня сахара, диеты и уколов инсулина в правильно рассчитанных дозах. Но справиться со скачками сахара очень сложно, потому что Дима их совсем не чувствует, а это опасно и может привести к коме! Приходится измерять сахар до 15 раз в сутки, от частых проколов подушечки пальцев у сына не успевают заживать. Облегчить ему жизнь может аппарат непрерывного мониторинга глюкозы FreeStyle Libre, который контролирует уровень сахара круглосуточно и без проколов. Система состоит из датчика, который крепится на руку, и сканера, который показывает на экране значения и сохраняет их в памяти, — рассказывает мама Димы Елена Зубкова.

У Димы заболевание протекает нестабильно, с резкими перепадами, особенно в ночное время.

— Мальчик нуждается в непрерывном мониторинге уровня глюкозы, который позволит своевременно корректировать инсулинотерапию, снизить риск сосудистых осложнений, улучшить качество его жизни, — подчеркивает Оксана Пилипенко, руководитель городского детского эндокринологического центра (Новосибирск).

По данным Русфонда стоимость аппарата составляет — 163 524 рубля. Семья Димы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— К сожалению, денег на этот прибор у нас в семье нет, воспитываем двоих детей. Помогите, пожалуйста! — просит Елена.

Помочь Диме можно по ссылке.