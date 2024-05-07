Памятник герою войны Зеленскому отреставрировали в селе под Новосибирском

В канун дня Победы в селе Быстровка Искитимского района отреставрировали памятник герою-летчику ВОВ Виктору Зеленскому.

Будущий герой великой Отечественной родился в Маслянинском районе. Окончив школу, сибиряк отучился в военном училище и стал летчиком. В годы войны служил в Севастопольском полку Крымской дивизии. На его счету 78 боевых вылетов на бомбардировщике Ил-4, 5 из них — на Берлин. За мужество и героизм Зеленский был удостоен наградами.

В 1954 году Виктор Васильевич демобилизовался и был направлен в Быстровскую школу учителем. В 1976 году ветеран ушел из жизни и был захоронен на кладбище села.

Родственников у него не осталось, за могилой долгое время никто не ухаживал и она находилась в полном запустении.

Испытывая гордость за то, что в их селе проживала легендарная личность, местные жители обратились с просьбой помочь в восстановлении памяти героического летчика в областное Заксобрание.

Депутаты обратилась к районным компаниям по ритуальным услугам. Из 13 существующих откликнулась одна. Ее руководитель Максим Кудайбергенов бесплатно отреставрировал памятник Виктору Зеленскому. Узнав о героическом пути ветерана, мастера компании украсили мемориал гравировкой с изображением самолета, на котором Зеленский летал и громил фашистов. Также силами сотрудников приведена в порядок территория захоронения: отсыпана и выложена плиткой.

— Я просто не мог поступить иначе. Моя бабушка была участницей Великой Отечественной войны. Она умерла два года назад в возрасте 102 лет. Мы ее очень уважали, росли на ее примере. Сейчас я сам стал папой пятерых детей и также воспитываю их на примере героизма ветеранов войны, — рассказал VN.ru Максим Кудайбергенов.

На обновленной могиле ветерана прошел памятный митинг, во время которого возложили цветы герою.

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