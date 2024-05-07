Коммунальщики начали замену теплосетей в Новосибирске

В начале мая в Новосибирске началась замена коммунальных сетей.

Работы уже ведутся на шести крупных участках: пяти магистральных теплосетях и одном квартальном трубопроводе.

Также ремонтные работы проводятся на Гусинобродском шоссе, улицах Беловежской, Дунаевского и Богдана Хмельницкого, а также на территории ПО «Север».

— Кроме того, уже завезены материалы для работ на улице Красных зорь, — говорится в сообщении СГК.

Замена труб не повлияет на обеспечение зданий теплом и горячей водой.

Всего в 2024 году планируется заменить около 70 километров коммуникаций, включая модернизацию, строительство, капитальный и текущий ремонты. Это на 25% больше, чем в прошлом году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске приступили к ремонту обратной стороны Октябрьского моста.