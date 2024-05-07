13 иностранцев за неделю выдворили за неделю из Новосибирской области

С 29 апреля по 5 мая в Новосибирскую область въехало 6 737 иностранных граждан, а выехало – 5 163.
Как сообщил начальник ГУ МВД по региону Андрей Кульков, 12 иностранных граждан были выдворены из Новосибирской области, а одного мигранта выдворили за пределы страны.
За прошлую неделю было зарегистрировано 17 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: 13 фактов сбыта. Из незаконного оборота было изъято более 41 килограмма запрещённых веществ.
Ранее редакция сообщала о том, что многодетного таджика-нарушителя принудительно выслали из Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock
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