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Памятники из гранита — характеристики и самостоятельная установка

  • 29/03/2022, 20:06
Гранитный памятник
Память о близких людях остается навечно. Последнее, что мы можем для них сделать - поставить хороший памятник.

Гранитный памятник — вечная классика. Гранит — один из самых популярных материалов, и мастера-граверы чаще всего работают именно с ним. В последнее время появилось множество альтернатив гранитным стелам: полимеры, каменная крошка, скреплённая специальными цементирующими составами — но магматическая порода уверенно держит пальму первенства в сфере ритуальных услуг.

Преимущества гранита перед другими материалами

Ничто не может сравниться по долговечности с гранитом. Срок службы гранитной стелы, если камень обработан и установлен качественно, может достигать нескольких сотен лет. Популярный мрамор со временем осыпается, изображение на нём теряет детализацию — некоторые ритуальные служба даже рекомендуют устанавливать такие надгробия под специальным навесом, чтобы минимизировать разрушающее воздействие окружающей среды (осадков, порывов ветра).

Это не единственное достоинство гранита. Его популярность, помимо надёжности, обусловлена также другими свойствами:

  • прочностью — мемориальный камень не деформируется со временем, а поцарапать его очень сложно;
  • отсутствием необходимости в тщательном уходе — достаточно периодически смахивать с поверхности надгробия пыль или протирать его лоскутом влажной материи;
  • твёрдостью — если текст или изображение выбито на стеле, а детали тщательно проработаны, то и надпись, и портрет долгое время не потеряют ни эстетичности, ни информативности;
  • вариативностью — в зависимости от пропорций, в которых в породе содержатся полевой шпат, слюда и кварц, расцветка может быть разнообразной.

Кроме классического серо-коричневого варианта в ассортименте ритуальных компаний имеются красные, красно-коричневые, розовые, зеленоватые слэбы (заготовки). Это позволяет сделать памятник из гранита изящным, что важно для родственников, если могила женская.

Из гранита изготавливаются не только сами надгробия, но также дополнительные декоративные аксессуары (вазы для цветов, плиты, цоколи, ступеньки). Благодаря этому становится возможным создать полноценный скульптурный ансамбль, выполнив элементы композиции из одного и того же материала.

Технология самостоятельной установки гранитного памятника 

Физически сильный человек может установить памятник на могиле самостоятельно, таким образом сэкономить. Это несложно, если тщательно соблюдать технологию, не пропускать этапы установки.

Самый существенный недостаток гранита — тяжесть. Устанавливать гранитное надгробие ранее, чем через год после похорон, нецелесообразно: земля, не успевшая просесть, может вызвать обрушение стелы. Сезон тоже имеет значение — работы проводятся только при устойчивой положительной температуре на улице.

Первое, что необходимо сделать до установки памятника из гранита, — выкопать котлован под фундамент. Это важный этап, поскольку от качества основания зависит устойчивость конструкции. После этого:

  • в котлован устанавливается арматура;
  • формируется опалубка из досок;
  • в опалубку заливается цементный раствор, после его затвердевания укладывается полированная плитка (нужно использовать специальный строительный клей);
  • установить подставку для надгробия;
  • просверлить отверстие под крепёжный штырь в подставке и цоколе.

Монтировать стелу можно при помощи крана-манипулятора или вручную. При установке используется клей, который применялся и ранее.

Правила установки памятников из гранита

Поставить стелу без согласования с администрацией не удастся. Чтобы получить разрешение, необходимо предоставить документы: свидетельство о смерти родственника, а также бумагу, подтверждающую наличие готового памятника (договор или чек о приобретении). Демонтаж тоже нужно проводить, предварительно уведомив сотрудников кладбища.

При высокой плотности захоронений устанавливать новые ограды не всегда разрешается, но допустимо отреставрировать старую. Если возникают сомнения в правомерности благоустройства могилы, лучше проконсультироваться с администрацией и предварительно согласовать все действия.

Есть и другие правила:

  • в средней полосе монтаж памятника возможен только в период с 15 мая по 15 октября;
  • элементы ограды, а также надгробия не должны выступать за территорию участка для захоронения или мешать передвижению между могилами;
  • некоторые кладбища вводят строгие ограничения на размер стелы, форму ограды, поэтому перед работами стоит обратиться к администрации и согласовать эскиз.

Гранитный памятник — изделие, которое надолго сохранит память о близком человеке. Главное — дождаться времени, когда его можно будет установить, и грамотно осуществить монтаж.

Спонсор материала гранитная мастерская «Галерея Камней» — https://belgranstil.by.

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Теги : памятник


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