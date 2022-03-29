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Как выбрать натяжной потолок?

  • 29/03/2022, 19:57
Натяжные потолки
Прежде чем заказывать натяжной потолок, определим, какой именно вам необходим.

Натяжной потолок – это один из лучших способов выполнить внутреннюю отделку помещения быстро и недорого. Современные подвесные конструкции такого типа – самые предпочитаемые сегодня. Практичные, эффектные, долговечные, быстро устанавливаются, не требуют обслуживания.

Сумасшедшая популярность натяжных конструкций стимулирует производителей совершенствовать используемые материалы, обновлять коллекции, внедрять новые технологии. Потребителям остается только выбрать подходящее решение для дома, для бассейна или для офиса: материал, расцветку, тип конструкции, а также другие параметры. Здесь подробнее расскажем об актуальных фактурах, разных «фишках», которые помогут выбрать подходящий вариант.

Разновидности натяжных потолков

Конструкция состоит из каркаса и полотна. Так, исходя из материала, различают тканевые и ПВХ-потолки.

Тканевый натяжной потолок

Относительно недавно появилась возможность использовать тканевое полотно для отделки. Достаточную прочность, а также длительный срок службы полотна обеспечивает пропитка специальным составом. Его выбирают за такие преимущества:

  • материал выглядит в интерьере натурально, добротно;
  • подходит для использования в жилых комнатах, в том числе в детской;
  • в помещениях с большой площадью можно избежать стыка полотен, так как максимальная ширина достигает 5 м.;
  • устойчив к низким температурам;
  • «дышащий» материал, за счет пористой структуры;
  • монтаж не требует теплового оборудования, полотно достаточно смочить водой перед тем, как закрепить на каркасе.

Было бы несправедливо не обозначить слабые места тканевых материалов. Во-первых, за них придется заплатить больше, чем за ПВХ-конструкции. А, во-вторых, это не лучший вариант для кухни. Пористая структура полотна забивается пылью, а значит, периодически требует очистки, несмотря на пропитку. Материал легко впитывает запахи, могут остаться следы от капель жира, которые трудно удалить.

Потолок из пленки ПВХ

ПВХ пленка первой вошла в массовое использование, среди производителей – не столько французские и китайские, но и отечественные компании. Для монтажа используется тепловая пушка. Сама пленка ПВХ выпускается рулонами шириной до 3,5 м. в ширину, но благодаря свариванию нескольких полотен, она подходит для оформления поверхностей любых размеров и выглядит цельной.

Плюсы натяжных потолков

Среди преимуществ конструкций с натянутыми полотнами, выделяют следующие:

  • огромная палитра оттенков и фактур — матовых, глянцевых, зеркальных, однотонных или двухцветных:
  • различные варианты конструкций — одноуровневые, а также двухуровневые, в том числе криволинейные и резные Apply;
  • возможность оформления поверхности фотопечатью – например, с цветами 3D или изображением неба с облаками или звездного неба;
  • приемлемая стоимость;
  • водостойкость – толщина ПВХ составляет не более 0,22 мм., но ее достаточно для того, чтобы 1 м.2 полотна выдержал до 100 литров воды, а после удаления ее остатков, пленочный потолок быстро принял исходную форму;
  • быстрый монтаж и демонтаж без пыльных строительных и штукатурных работ;
  • не впитывает пыль, запахи, жир, легко очищается.

Натяжные потолки устанавливают в помещениях любого типа. Они одинаково подходят как для спальни, так и для ванной – им не страшная повышенная влажность и плесень.

Подсветка для натяжных потолков

Еще одно безусловное преимущество натяжных потолков – возможность оформить основное и точечное освещение. Правильно расположенные светильники помогут расставить акценты в интерьере, зонировать пространство, визуально расширить помещение. Используют такие виды подсветки:

  • точечные светильники – обычно используют энергосберегающие лампочки, которые не накаляются и не деформируют полотно;
  • LED-подсветка периметра оформляется с помощью узкой мягкой ленты со светодиодами;
  • светящиеся изнутри мини-светильники – отличный вариант для зала и для прихожей, где можно сымитировать парящие линии (подсветка в виде линий на полотне) или парящие потолки (подсветка по контуру помещения);
  • панели со светодиодами, расположенными на одном расстоянии друг от друга;
  • трековые светильники обычно устанавливают в качестве дополнительной подсветки. Несмотря на то, что они не являются встроенными, их также закрепляют на натяжной конструкции.

Способ расположения, цвет и количество светильников натяжного зависит от площади помещения, высоты, уровня естественного освещения. Для балкона, ванной или других малогабаритных помещений обычно выбирают полотно светлых оттенков и классическое белое освещение. Двухуровневые натяжные потолки для квартиры можно эффектно подсветить неоновыми или цветными светильниками.

Чтобы сделать потолок частью интерьера, правильно организовать освещение и сделать комнату уютной, лучше обратиться к специалисту.

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Теги : дом и уют


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