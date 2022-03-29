Как выбрать натяжной потолок?

Натяжной потолок – это один из лучших способов выполнить внутреннюю отделку помещения быстро и недорого. Современные подвесные конструкции такого типа – самые предпочитаемые сегодня. Практичные, эффектные, долговечные, быстро устанавливаются, не требуют обслуживания.
Сумасшедшая популярность натяжных конструкций стимулирует производителей совершенствовать используемые материалы, обновлять коллекции, внедрять новые технологии. Потребителям остается только выбрать подходящее решение для дома, для бассейна или для офиса: материал, расцветку, тип конструкции, а также другие параметры. Здесь подробнее расскажем об актуальных фактурах, разных «фишках», которые помогут выбрать подходящий вариант.
Разновидности натяжных потолков
Конструкция состоит из каркаса и полотна. Так, исходя из материала, различают тканевые и ПВХ-потолки.
Тканевый натяжной потолок
Относительно недавно появилась возможность использовать тканевое полотно для отделки. Достаточную прочность, а также длительный срок службы полотна обеспечивает пропитка специальным составом. Его выбирают за такие преимущества:
Было бы несправедливо не обозначить слабые места тканевых материалов. Во-первых, за них придется заплатить больше, чем за ПВХ-конструкции. А, во-вторых, это не лучший вариант для кухни. Пористая структура полотна забивается пылью, а значит, периодически требует очистки, несмотря на пропитку. Материал легко впитывает запахи, могут остаться следы от капель жира, которые трудно удалить.
Потолок из пленки ПВХ
ПВХ пленка первой вошла в массовое использование, среди производителей – не столько французские и китайские, но и отечественные компании. Для монтажа используется тепловая пушка. Сама пленка ПВХ выпускается рулонами шириной до 3,5 м. в ширину, но благодаря свариванию нескольких полотен, она подходит для оформления поверхностей любых размеров и выглядит цельной.
Плюсы натяжных потолков
Среди преимуществ конструкций с натянутыми полотнами, выделяют следующие:
Натяжные потолки устанавливают в помещениях любого типа. Они одинаково подходят как для спальни, так и для ванной – им не страшная повышенная влажность и плесень.
Подсветка для натяжных потолков
Еще одно безусловное преимущество натяжных потолков – возможность оформить основное и точечное освещение. Правильно расположенные светильники помогут расставить акценты в интерьере, зонировать пространство, визуально расширить помещение. Используют такие виды подсветки:
Способ расположения, цвет и количество светильников натяжного зависит от площади помещения, высоты, уровня естественного освещения. Для балкона, ванной или других малогабаритных помещений обычно выбирают полотно светлых оттенков и классическое белое освещение. Двухуровневые натяжные потолки для квартиры можно эффектно подсветить неоновыми или цветными светильниками.
Чтобы сделать потолок частью интерьера, правильно организовать освещение и сделать комнату уютной, лучше обратиться к специалисту.
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