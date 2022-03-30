Люксембург заморозил активы России на €2,5 миллиарда

Люксембург в рамках санкций Евросоюза в отношении России заморозил российские активы на сумму €2,5 млрд, сообщил Минфин Люксембурга.

— Министр [финансов] проинформировал парламент о состоянии процесса реализации санкций ЕС против России в Люксембурге, — приводит текст сообщения ТАСС. — На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы [РФ] на сумму €2,5 млрд.

Ранее Франция заморозила средства Центрального банка России на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции.

Власти Италии заморозили активы подпавших под санкции жителей РФ на сумму более €800 млн.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели несколько пакетов санкций против российских физических и юридических лиц.