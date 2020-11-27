Пандемия COVID-19 простимулировала изменение трудового права

Начало пандемии COVID-19 в силу объективных обстоятельств привело к масштабному распространению режима работы вне стационарных рабочих мест. В результате, в российском трудовом праве выявилось немало пробелов. Российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на удаленный режим работы.

Внесенными изменениями теперь предусматривается возможность временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев).

Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти либо органом местного самоуправления. Согласие работника на такой перевод требоваться не будет. При этом работодатель обеспечивает работника необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно.

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