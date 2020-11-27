Новым ректором НГУЭУ избран Павел Новгородов

В НГУЭУ состоялась конференция работников и обучающихся университета по выборам ректора, сообщили в пресс-службе НГУЭУ. Отмечается, что делегаты конференции большинством голосов поддержали кандидатуру первого проректора вуза Павла Новгородова.
В пресс-службе уточнили, что согласно решению аттестационной комиссии Минобрнауки России от 30.06.2020, к выборам ректора были допущены две кандидатуры: первый проректор НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Павел Новгородов и заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ, кандидат юридических наук, доцент Олег Шерстобоев.
— Бюллетени для голосования получили 110 человек. Голоса делегатов конференции распределились следующим образом: за Павла Новгородова — 84 человека, за Олега Шерстобоева — 21 человек. Пять бюллетеней признано недействительными, — говорится в сообщении.
Назначение нового ректора состоится после выхода приказа Минобрнауки России. Срок полномочий действующего ректора НГУЭУ Александра Новикова истекает 17 декабря 2020 года.
Фото с сайта НГУЭУ
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