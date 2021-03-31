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Пандемия коронавируса позволила энергетикам применить новые методы работы

  • 31/03/2021, 09:00
Прошедший 2020 год был сложным для всех отраслей экономики, пандемия внесла свои коррективы и в работу энергетиков Новосибирской области, они вынуждены были искать новые формы и методы осуществления рабочих процессов.

Однако специалисты по работе с потерями АО «РЭС» быстро адаптировались в новых условиях работы и освоили дистанционные методы проведения проверок потребителей, сбора информации и снятия показаний приборов учета. В этот период свою эффективность подтвердила активно внедряемая предприятием автоматизированная информационно-измерительная система комплексного учёта энергоресурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ БП). За 2020 год в общую информационную систему добавилось почти 800 интеллектуальных прибора учета у бытовых потребителей и свыше 1700 технических учетов в электроустановках самой компании.

В периоды ослабления ограничительных мер специалисты АО «РЭС» наряду с дистанционными методами снятия показаний проводили непосредственные обходы потребителей с целью проверки приборов учета. За 2020 год энергетики посетили более 506 тысяч потребителей электрической энергии, как физических так и юридических лиц.

Все эти меры позволили сохранить устойчивую динамику выполнения долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии.

За 12 месяцев 2020 года силами специалистов АО «РЭС» выявлено более 1600 фактов незаконного (без учетного и бездоговорного) потребления электроэнергии общим размером более 120 млн рублей в денежном эквиваленте. В целом, за отчетный период компании удалось сократить потери электроэнергии на 36 млн кВт*ч.

Значительную роль в борьбе с хищениями электроэнергии играет привлечение виновных к ответственности, за 2020 год мероприятия проведены по 115 фактам энерговоровства.

АО «РЭС» непременно продолжит всестороннюю реализацию комплексной программы, направленной на борьбу с хищениями электроэнергии, и призывает всех жителей Новосибирской области проявить сознательность, сообщив об известных фактах незаконного подключения к электрическим сетям, несанкционированного воздействия на приборы учета и других нарушениях любым удобным способом:

  • позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
  • отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : энергетика электроэнергия пандемия АО «РЭС»


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