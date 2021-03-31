Начинающий инвестор: как не ошибиться и сберечь свои деньги

В 2020 году развился инвестиционный бум. За год только на Московскую биржу пришло больше розничных инвесторов, чем суммарно за всю историю российского фондового рынка. И новички продолжают прибывать — с начала года еще плюс 1,5 млн человек, так что в конце февраля Московская биржа приняла в свои ряды десятимиллионного инвестора.

О том, поддались ли инвестиционному ажиотажу жители Новосибирской области и какие меры предосторожности стоит соблюдать новичку, рассказала Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

— Марина Валерьевна, действительно ли в 2020 году произошел бум розничного инвестирования?

— Да, это так. И хотя люди уже давно присматривались к фондовому рынку, но такой массовости, как в 2020 году, конечно, не было.

— С чем связан такой ажиотаж?

— Опосредованно повлияла ситуация с коронавирусом. Весь прошлый год коммерческие банки снижали ставки по депозитам. И хотя вклады по-прежнему остаются привлекательным инструментом накопления, те люди, которые привыкли получать по ним более высокий доход, стали искать другие способы пассивного заработка. И многие (не все, конечно) перевели деньги на биржевой рынок.

Но такой массовости бы не случилось, если бы инвестирование оставалось недоступным для людей инструментом. Во-первых, люди уже «распробовали» индивидуальные инвестиционные счета — ИИС, дающие возможность получить налоговые льготы. Во-вторых, сервисы, которые предлагают брокеры и доверительные управляющие клиентам, стали настолько удобными, что инвестором можно стать буквально в несколько кликов и управлять средствами, не вставая с дивана. В-третьих, повлиял имидж самого фондового рынка, появились надежные российские эмитенты, стабильно получающие прибыль. Те же «голубые фишки», к примеру. Имена этих компаний обычно на слуху, и инвесторы рассматривают их как стабильно выгодное вложение в долгосрочной перспективе.

Получается, что пандемия подстегнула процесс, запущенный уже давно. Вывела его из планомерного роста в лавинообразный.

— Насколько активно жители Новосибирской области подключились к этому процессу?

— На начало 2021 года у жителей региона были открыты больше 198 тысяч брокерских счетов. Год назад — в 2,2 раза меньше. Область не просто не отстает, но и опережает федеральные темпы.

— Какая-то инвестиционная эпидемия выходит…

— Этот термин для финансового рынка не подходит, мы говорим о повышенном спросе на инвестиции. И то, какими темпами этот спрос растет, беспокоит нас.

— Почему?

— Потому что сами инвесторы не всегда готовы к тому, что ждет их на фондовом рынке. Без масок и перчаток, если развивать вашу метафору с эпидемией, в погоне за доходностью они пробуют самую «гущу» инвестирования: сложные инструменты с высокими ставками и рисками. И многие теряют свои деньги. Кто-то уходит даже в минус, если ввязывался в сделки с кредитным плечом.

— Ну, это же их деньги, они же знали, на что шли…

— Дело в том, что так происходит не всегда. Кто-то шел вслед за другом, который случайно сорвал куш. Кто-то попадался на заманчивые предложения недобросовестных брокеров или фондов, обещающих баснословные проценты. Кто-то просто ввязывался в какую-то интересную, но совершенно непонятную авантюру по принципу «все побежали, и я побежал».

Самое страшное, что люди в подобных ситуациях не только теряют свои накопления, но и влезают в долги. Берут кредиты для инвестирования, чего категорически нельзя делать. Инвестирование — это всегда риск. Недаром же говорят, что первый раз инвестировать нужно только ту сумму, которую не жалко потерять.

— О чем нужно подумать, прежде чем инвестировать?

— «А точно ли мне нужно инвестировать?» Это самый первый вопрос, который стоит себе задать. Потому что многие заблуждаются, думая, что инвестирование — это тот же вклад, только проценты выше. Но это не совсем так. По вкладу доходность гарантирована, а деньги застрахованы государством. Инвестиции, прежде всего, направлены на преумножение капитала и служат долгосрочным целям. С увеличением рисков растет и потенциальная доходность, с той же долей вероятности — убытки.

Есть шутка на эту тему. Если у человека открыт вклад, он хорошо спит, но плохо кушает. Если у него есть инвестиции, он хорошо кушает, но плохо спит. Об этом стоит знать, прежде чем выходить на биржу.

— Вы говорили, что нельзя инвестировать заемные деньги? А какие тогда можно?

— Только собственные сбережения. При этом не стоит трогать «подушку безопасности», которая в идеале должна составлять шесть месячных зарплат. 2020 год показал, насколько неожиданно могут сложиться обстоятельства и как важно иметь накопления на «черный день». Так, если банк предлагает вам вывести все ваши деньги с депозита, скажем, в структурный продукт, стоит отказаться. А вот сумму сверх «подушки безопасности» уже можно инвестировать. Но на первых порах имеет смысл инвестировать в консервативные инструменты, например в гособлигации. Или же выбрать пассивное инвестирование в ПИФы или через доверительное управление.

— Но ведь у них не самая высокая доходность…

— Зато и риски меньше. Инвестор должен четко понимать основной закон биржи: чем выше потенциальная доходность у инструмента, тем больше вероятность потерять деньги. Могут ли начинающие инвесторы соизмерять риски и доходность? Практика показала, что не всегда. Люди быстро теряют деньги, которые копили годами, разочаровываются и уходят. Это плохо не только для людей, лишившихся накоплений, но и для экономики, теряющей ресурсы. Стало очевидно, что если не начать законодательно регулировать массовое розничное инвестирование, процесс выйдет из-под контроля, и за быстрым притоком капитала от начинающих инвесторов может последовать такой же бурный отток. Поэтому Банк России принял активное участие в разработке законопроекта, запрещающего продавать неквалифицированным инвесторам сложные финансовые продукты до запуска обязательного тестирования, то есть до 1 октября 2021 года. Он сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе.

— Изначально срок тестирования был более поздним? Почему решили сдвинуть?

— Закон, который был принят летом 2020 года, разрабатывался с другими вводными. Отталкивались от того, что розничные инвесторы будут приходить на биржу постепенно. Но в 2020 году стало очевидно, что необходимо сдвинуть срок на более ранний. Вместе с рынком определили, что 1 октября 2021 года будет оптимальной датой.

А до этого времени необходимо оградить розничных инвесторов от недобросовестных практик, ведь часто те самые сложные и непонятные инструменты они покупают с подачи менеджеров банков или брокеров. В 2020 году Банк России проводил мониторинг и увидел, что каждая вторая продажа сложных инвестиционных продуктов проходит некорректно, информацию о рисках доводят не в полном объеме, обещают «гарантию капиталов», которую выставляют равноценной государственному страхованию вкладов. Выявили и совсем некрасивые ситуации, когда сложные продукты продаются пенсионерам или людям с низким уровнем дохода. Это недопустимо.

Так что пока брокеры не смогут продавать сложные продукты неквалифицированным инвесторам до тех пор, пока не начнется тестирование.

— О каких продуктах идет речь?

— В информационном письме, которое Банк России разослал профессиональным участникам рынка ценных бумаг, речь шла о сложных облигациях, выплаты по которым зависят от определенных обстоятельств, а также от деривативов. Позже список дополнился низколиквидными иностранными ценными бумагами и депозитарными расписками. В перечень нерекомендованых также попали стратегии доверительного управления с инвестированием в вышеперечисленные инструменты, торговля с плечом, комбинированные вклады.

До 31 марта 2021 года биржи должны принять меры, чтобы брокеры не могли приобретать вышеперечисленные продукты для неквалифицированных инвесторов.

— А после 1 октября неквалифицированные инвесторы смогут совершать любые сделки?

— Если успешно сдадут тест, то да — по тому виду инструментов, по которому сдан тест. Брокер будет обязан дать зеленый свет сделке, потому что положительный результат означает, что клиент понимает риски и готов их принять.

— Но ответы на тест можно подсмотреть в интернете?

— Тест рассчитан все-таки на взрослых людей, а не на пятиклассников, которые списывают контрольную у соседа. Смысл тестирования в том, чтобы инвестор мог оценить свою готовность рисковать по-крупному. Оценки тут никто не ставит, родителей к директору вызывать не будут. Если же очень хочется рискнуть после неудачно сданного теста, есть возможность настоять на сделке. Но в этом случае брокер не разрешит приобретать высокорисковые продукты на сумму свыше 100 тысяч рублей.

— Если новичок успешно сдает тест, он приобретает статус квалифицированного инвестора?

— Нет, он по-прежнему остается неквалифицированным. Стать квалифицированным инвестором непросто: нужно соответствовать определенному списку критериев, среди которых и профильное образование, и определенный опыт работы на рынке ценных бумаг.

— Вот Вы говорите, что новички должны приходить на рынок уже подготовленными. Но ведь обучение стоит дорого, и зачастую люди просто черпают информацию из открытых источников. Можно ли ей доверять?

— Информации по инвестированию действительно сейчас очень много, и часто одно мнение противоречит другому. Да и платные курсы — это не панацея. Часто под «эксклюзивной информацией» продают общедоступные данные, завернутые в блестящую маркетинговую обертку.

У Банка России есть просветительский проект «Финансовая культура». Я бы посоветовала начать с него, потому что там проверенная информация от регулятора. Кроме того, материалы написаны доступным языком — их сможет понять человек без финансового образования. Эти азы знаний помогут в дальнейшем осваивать более сложную информацию, но не сделают профессионалом.

Кроме того, до 21 мая можно бесплатно прослушать вебинар «Грамотный инвестор», тоже наш проект. Здесь есть возможность задать лектору вопросы. Но сразу оговорюсь — специалисты Банка России не дают финансовых консультаций и готовых решений. Составить индивидуальный риск-профиль может только инвестиционный советник, к тому же по закону он несет ответственность за свои рекомендации.

Еще один надежный источник знаний — это сами биржи. У них есть собственные образовательные проекты, многие из них в свободном доступе. Брокерские компании часто проводят бесплатное обучение, потому что заинтересованы в новых активных инвесторах, у которых не будут простаивать счета.

Но теоретических знаний все равно будет недостаточно, потому что основные навыки инвесторы приобретают на собственном опыте. Чтобы этот опыт не стал печальным, стоит начинать с небольших сумм и инвестировать туда, где риски меньше. Потери неизбежны, но именно на них нарабатывается опыт, и они должны быть минимальными.

Для тех инвесторов, которые не уверены в своих силах и знаниях, подходит доверительное управление. В этом случает за определенную плату инвестированием занимаются профессионалы, отвечающие за результат, хоть и не могут, конечно, гарантировать доход до копейки.

— Марина Валерьевна, какой главный совет Вы бы дали начинающим инвесторам?

— Приходить на фондовый рынок с холодной головой. И каждый раз, услышав обещание «высокой доходности», делать три глубоких вдоха и спрашивать: «А какие тут риски?».