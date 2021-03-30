В Новосибирске самозанятые таксисты и курьеры смогут получить «больничный»

Подобная страховка предоставляется самозанятым и ИП-партнерам впервые в России и будет доступна в Новосибирске и еще 8 городах России.

Компания «Яндекс.Такси» (объединяет одноименный агрегатор такси, «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Лавку») совместно со страховой компанией «Манго Страхование» запустила программу с аналогом больничного для своих прямых партнеров — водителей и курьеров в статусе самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Участие в ней добровольное: самозанятые и ИП смогут отказаться от оформления полиса в любой момент. По данным «Яндекс.Такси», к ее платформе «Яндекс.Про», через которую работают курьеры и водители, подключено уже более 100 тыс. самозанятых.

Расширенная страховка будет действовать круглосуточно, даже когда партнер не находится на заказе. Яндекс инвестирует 50% от стоимости страховых полисов, поэтому на этапе пилота стоимость страховки составит 270 рублей в месяц.

Учитывая социальную значимость проекта, компании дополнительно включили в программу «больничные» — 800 рублей в день со второго дня болезни (до 24 000 рублей в месяц), а также выплаты от несчастных случаев — до 2 000 000 рублей.

При нетрудоспособности застрахованный водитель или курьер также сможет обратиться в телемедицинский сервис «Доктор рядом» и бесплатно получить консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону.