Пандемия подстегнула киберпреступность

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, общий рост преступности в 2020 году на 7,5% обусловлен, в первую очередь, преступлениями в сфере IT-технологий. Как сообщил во время пресс-конференции начальник регионального управления ГУ МВД Андрей Кульков, из 54,3 тысячи общего числа преступлений 11,9 тысячи приходятся на сферу интернет-технологий. Рост фактов кибер-преступности, по сравнению с предыдущим годом, составил 120%.

— Это достаточно весомая цифра, — говорит Кульков. — В день мы регистрируем около 20-30 таких преступлений. Ущерб гражданам в среднем наносится на 5-10 млн рублей в неделю. Иногда потерпевшие одномоментно лишаются 1-1,5 млн рублей. В 2020 году раскрыли свыше 1,2 тысячи преступлений данного вида. Задокументировали четыре преступления в составе ОПГ, где около 100 эпизодов направлены в суд. Мы в этом направлении технически перевооружаемся, наращиваем количество сотрудников, которые бы занимались раскрытием преступлений в указанной сфере.

Как сообщает Кульков, данные преступления, как правило, бывают двух видов. Первый: преступники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками банков, выспрашивают пин-коды и номера банковских карт, с которых впоследствии обналичивают деньги. Второй: злоумышленники размещают объявление о продаже какого-либо товара на зеркалах сайтов.

Аналогичные тенденции роста общего числа преступлений за счет IT-отрасли, отмечаются и на муниципальном уровне в Новосибирске, об этом накануне на сессии горсовета сообщил начальник городского управления МВД Юрий Горчаков.

— Это связано, прежде всего, с введением режима повышенной готовности, обусловленного распространением новой коронавирусной инфекции, — отметил Горчаков. — В связи с введенными ограничительными мерами граждане стали массово использовать дистанционные способы приобретения товаров и услуг, в том числе посредством интернета без соблюдения мер интернет-безопасности. Это происходит в условиях безграмотности населения в сфере высоких технологий.

По его словам, в результате в городе пришлось создать специализированный отдел, который занимается IT-преступлениями.

Всего в Новосибирской области в 2020 году зарегистрированы свыше 54,3 тысячи преступлений (+7,5% к 2019 году). Отмечается снижение количества грабежей, квартирных краж, угонов автомобилей, карманных краж, причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего смерть (99,1% раскрываемости). Раскрыты 96,1% убийств, более 850 преступлений прошлых лет. Задокументированы 280 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, 160 участников и лидеров групп привлечены к уголовной ответственности. Из незаконного оборота изъяты 754 единицы оружия, свыше 15 кг взрывчатых веществ.