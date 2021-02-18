МАСС собрала инвестиционные предложения в пакет «Большая Сибирь»

— Ускоренными темпам сейчас формируется стратегия России: то, что не было сделано при старом правительстве. Сроки поставлены жесткие. Мы представили в эту стратегию инвестиционный портфель «Большая Сибирь», который собирали к инвестиционному форму в Сочи в 2020 году. Он состоит из межрегиональных, инфраструктурных и прочих проектов — это триллионы рублей, которые мы пытаемся сейчас в виде проектных предложений загрузить в стратегию Минэкономразвития РФ. Речь идет как о действующих, так и долгоиграющих проектах, — сообщил на встрече с журналистами председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.

— По программе золошлаков мы добились неплохих результатов. С одной стороны, власть, бизнес и регулятор перестали бояться золы как источника экологического бедствия. Это инертный, совершенно пустой, с точки зрения взаимодействия с природой, материал. С другой — все поняли опасность хранения золы в больших количествах. Новосибирцы ощущают это на себе во время сухого периода и ветров, — отметил Гусельников. — Вчера пришло подтверждение заместителя председателя правительства РФ Александра Новака (до 10.11.20 — министр энергетики РФ), позволяющее ускорить согласование комплексного плана по применению продуктов сжигания твердого топлива в самых разных направлениях деятельности: строительство дорог, производство строительных материалов и т.д.

К действующим он отнес программу развития региональной авиации, программу продвижения туризма Сибири, ССЫЛКА НА ЭТОТ ТЕКСТ Программу развития туризма в Сибири представят в марте а также проект по формированию трансграничных транспортных коридоров. ССЫЛКА НА ЭТОТ ТЕКСТ Проект по формированию трансграничных коридоров в Сибири выбился из графика Долгоиграющие связаны с утилизацией золошлаков («Чистая земля»), а также программами «Чистая вода» и «Чистый воздух».

Он напомнил, что ежегодно на территории округа образуются 13 млн тонн золошлаков, которые необходимо использовать, чтобы не наращивать объемы в хранилищах.

На заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в сентябре 2019 года участники энергорынка округа сообщали, что большинство золоотвалов почти заполнено — и через 3-7 лет необходимо либо строить новые, либо переходить на современные системы утилизации золы и шлака.

В рамках программы «Чистый воздух» МАСС удалось добиться от правительства РФ пересмотра решения о составе участников одноименного федерального проекта. Первоначально в него вошли 4 города, а серьезное превышение ПДК по выбросам фиксируется в 27.

В 2021 году ассоциация планирует подключиться к программе «Чистая вода».