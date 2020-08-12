Турист летом 2020 года поменялся кардинально

— Правда, не хочу хаять год — он, гад, и так сложный очень. Но турист поменялся кардинально. Огромное количество запросов с единственным вопросом «А че так дорого?» (почему просто не проигнорировать тогда предложение, почему обязательно надо нагадить в заказ?), куча каких-то странных запросов: «А вы можете VIP и вечером, чтобы для девушки?» или «Мы — финансовая организация, Монетный двор в Сузуне нам подходит, но хочется чего-то еще», но на уточняющие вопросы потом НИКАК не реагируют… Вот это зачем все?!

Коллеги на Алтае просто вешаются, говорят: «Турция поехала». Вот та самая, которая all inclusive и «ТАГИИИИЛ!». У меня тьма каких-то длинных предварительных дискуссий с непонятным выхлопом: обсуждаем город, экскурсии для подростка, отвечаю на вопросы, почему я не вожу к монументу Сибирякам-Гвардейцам на одноименной улице, почему экскурсия длится так долго (город+Академгородок — «У нас есть два, максимум три часа»), пытаюсь отреагировать на какие-то выдвигаемые особые условия (как говорилось в одной миниатюре: «…и ночь в подъезде переждать»), выслушиваю потоки кала в адрес города, но при этом теоретически продолжаю обсуждать возможную, но никак не предстоящую экскурсию.

И да, впервые в жизни ставлю блоки на некоторые дни, потому что реально все расписано под завязку и туристами, и работой (а тут еще и поездка длинная корячится — вместо отпуска, так сказать), и коллеги все заняты. И вот тебе на — приходит заказ с комментарием: «Я немного слукавил по дате, нас интересует не 22, а 18, можете провести?». Это как если бы ты увидел надпись «Опасность» на дорожном знаке, но продолжил ехать, потому что — «вдруг обманули?»…

P.S.: Цен в сезоне не поднимал, работаю по прошлогодним, cash-flow июльский практически равен прошлогоднему, но такого количества попутного геморроя не припомню…

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