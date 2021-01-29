Прокуроры Куйбышевского и Барабинского районов поменялись местами

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Сергей Довгаль назначен на должность Барабинского межрайонного прокурора Новосибирской области сроком на 5 лет. До сих пор он служил на должности Куйбышевского межрайонного прокурора Новосибирской области.

Другим приказом, старший советник юстиции Петр Ромащенко освобождён от должности Барабинского межрайонного прокурора Новосибирской области и на 5 лет назначен на должность Куйбышевского межрайонного прокурора Новосибирской области.