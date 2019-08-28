Панкреатит — болезнь современности: симптомы и профилактика недуга

Панкреатит — болезнь современности

Заболеваемость панкреатитом, при котором воспаляется поджелудочная железа, провоцируется сбоем пищеварительных процессов. Ферменты, вырабатываемые этим органом, активизируются в нем и разрушают его ткани, не выделяясь в двенадцатиперстную кишку. Происходит переваривание поджелудочной железой самой себя.

Патология бывает острой и хронической. Первая разновидность редка, но опасна. Хронической форме подвержены люди:

среднего или пожилого возраста;

злоупотребляющие алкоголем;

неправильно питающиеся;

имеющие проблему лишнего веса;

пребывающие под влиянием сильного стресса.

У женщин патология встречается чаще, чем у мужчин.

Данные статистики говорят, что заболеваемость хроническим панкреатитом в разы выше, чем острым. В Европе каждый год его диагностируют у 25 человек из 1000. Число заболевших в РФ в течение 1 года в среднем составляет 60000 человек.

Хроническое воспаление поджелудочной железы бывает первичным и вторичным. В первом случае орган пищеварительной системы, расположенный забрюшинно, воспаляется сразу. Во втором патология провоцируется другим заболеванием:

гастритом;

язвенной болезнью;

желчнокаменной болезнью;

холециститом.

При поражении острым панкреатитом адекватная и своевременная терапия дает возможность полностью восстановить нормальную работу поджелудочной железы. Хроническая форма патологии, при которой периоды обострений чередуются с ремиссией, дает постоянное снижение функции органа пищеварения.

Панкреатит — болезнь современности. Развитие ее провоцируется:

приемом некоторых медикаментов (острая разновидность патологии возникает вследствие побочного действия препарата);

сильным отравлением продуктами питания, химическими веществами;

злоупотреблением алкогольными напитками;

постоянным перееданием;

несбалансированностью рациона;

инфекционными заболеваниями;

аллергией;

травмами живота;

наследственными факторами;

беременностью (есть риск развития острой формы патологии).

Первые симптомы. На что обратить внимание

Острая форма патологии проявляется симптоматикой, включающей в себя:

сильные болевые ощущения в верхней части живота, носящие опоясывающий характер и отдающие в спину;

тошноту, рвоту, не дающую облегчения;

общую слабость;

учащенный пульс;

стул кашицеобразной консистенции, содержащий частицы не до конца переваренной пищи.

При появлении первых симптомов, говорящих об остром панкреатите, требуется незамедлительно вызвать на дом скорую помощь. Состояние опасно для жизни.

До приезда врачей потребуется:

отказаться от пищи и питья во избежание дополнительного раздражения больного органа;

пребывать в лежачем положении;

расслабить мышцы живота, чтобы снизить болевые ощущения;

приложить к животу холод (лед, завернутый в полотенце);

не принимать медикаментозных средств (их действие влияет на клиническую картину и затрудняет диагностику).

Хроническому панкреатиту присуща смазанная симптоматика. Течение болезни имеет 2 периода: первоначальный и фаза выраженного поражения органа пищеварения.

Начальному периоду свойственно длиться в течение 10 лет. Заболевание проявляет себя болями, возникающими спустя четверть часа после приема пищи. Также страдающего хроническим панкреатитом начальной стадии беспокоит тошнота, проблема вздутия живота и послабления стула.

Длительная заболеваемость хронической формой патологии грозит гибелью ткани, из которой состоит поджелудочная железа. При ней наблюдается снижение способности органа пищеварительной системы, расположенного забрюшинно, к выработке ферментов и гормонов. Болевые ощущения становятся слабо выраженными. Могут отсутствовать.

Страдающего хроническим панкреатитом отличает сухая и бледная кожа. Он быстро утомляется, теряет вес, имеет признаки гиповитаминоза. Больной также имеет проблему частых поносов, метеоризма. На отсутствие аппетита он может не жаловаться.

Наличие симптомов, говорящих о заболеваемости хроническим панкреатитом, требует срочного обращения за врачебной помощью. Следует побывать на приеме у гастроэнтеролога.

Профилактика (питание, образ жизни)

Профилактика патологии заключается в:

отказе от употребления алкоголя и вредной пищи;

необходимости соблюдать режим питания, питаться полноценно;

необходимости следить за своим весом (давать адекватную физическую нагрузку телу);

своевременно лечить воспалительные процессы в области желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта;

проходить профилактическое обследование у врача каждый год.

Минимизировать риск развития панкреатита несложно. Для этого следует придерживаться основных правил:

Питаться дробными порциями 4-5 раз в течение дня, не переедать. Употреблять пищу в теплом виде.

Отказаться от жирного, жаренного и острого. Жиры следует употреблять лишь те, которые входят в состав продуктов, а также нерафинированное растительное и сливочное масло в свежем виде, но в ограниченном количестве;

Не пить спиртные и сладкие напитки, в том числе сладкую газировку.

Исключить из меню наваристый бульон, консервы, майонез, фруктовый нектар, кофейные напитки и шоколад.

Забыть про фаст-фуд, бобовые, белокочанную капусту, колбасы, редиску, черемшу, копчения и соления.

Избегать стрессовых ситуаций.

Панкреатит является опасным заболеванием. При выявлении первых его симптомов следует обратиться к специалисту, заниматься самолечением недопустимо.