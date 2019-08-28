Панкреатит — болезнь современности: симптомы и профилактика недуга

Заболеваемость панкреатитом, при котором воспаляется поджелудочная железа, провоцируется сбоем пищеварительных процессов. Ферменты, вырабатываемые этим органом, активизируются в нем и разрушают его ткани, не выделяясь в двенадцатиперстную кишку. Происходит переваривание поджелудочной железой самой себя.
Патология бывает острой и хронической. Первая разновидность редка, но опасна. Хронической форме подвержены люди:
У женщин патология встречается чаще, чем у мужчин.
Данные статистики говорят, что заболеваемость хроническим панкреатитом в разы выше, чем острым. В Европе каждый год его диагностируют у 25 человек из 1000. Число заболевших в РФ в течение 1 года в среднем составляет 60000 человек.
Хроническое воспаление поджелудочной железы бывает первичным и вторичным. В первом случае орган пищеварительной системы, расположенный забрюшинно, воспаляется сразу. Во втором патология провоцируется другим заболеванием:
При поражении острым панкреатитом адекватная и своевременная терапия дает возможность полностью восстановить нормальную работу поджелудочной железы. Хроническая форма патологии, при которой периоды обострений чередуются с ремиссией, дает постоянное снижение функции органа пищеварения.
Панкреатит — болезнь современности. Развитие ее провоцируется:
Острая форма патологии проявляется симптоматикой, включающей в себя:
При появлении первых симптомов, говорящих об остром панкреатите, требуется незамедлительно вызвать на дом скорую помощь. Состояние опасно для жизни.
До приезда врачей потребуется:
Хроническому панкреатиту присуща смазанная симптоматика. Течение болезни имеет 2 периода: первоначальный и фаза выраженного поражения органа пищеварения.
Начальному периоду свойственно длиться в течение 10 лет. Заболевание проявляет себя болями, возникающими спустя четверть часа после приема пищи. Также страдающего хроническим панкреатитом начальной стадии беспокоит тошнота, проблема вздутия живота и послабления стула.
Длительная заболеваемость хронической формой патологии грозит гибелью ткани, из которой состоит поджелудочная железа. При ней наблюдается снижение способности органа пищеварительной системы, расположенного забрюшинно, к выработке ферментов и гормонов. Болевые ощущения становятся слабо выраженными. Могут отсутствовать.
Страдающего хроническим панкреатитом отличает сухая и бледная кожа. Он быстро утомляется, теряет вес, имеет признаки гиповитаминоза. Больной также имеет проблему частых поносов, метеоризма. На отсутствие аппетита он может не жаловаться.
Наличие симптомов, говорящих о заболеваемости хроническим панкреатитом, требует срочного обращения за врачебной помощью. Следует побывать на приеме у гастроэнтеролога.
Профилактика патологии заключается в:
Минимизировать риск развития панкреатита несложно. Для этого следует придерживаться основных правил:
Панкреатит является опасным заболеванием. При выявлении первых его симптомов следует обратиться к специалисту, заниматься самолечением недопустимо.
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