В Новосибирской области снизился уровень криминогенности

Ситуация в Новосибирской области стала спокойнее — регион улучшил позиции в рейтинге криминогенных территорий. К соответствующим выводам пришли эксперты Института региональных проблем, которые подготовили четвертый выпуск рейтинга криминогенности субъектов за май 2019 года.

Он был составлен на основе социальных и экономических данных, публикуемых Росстатом, ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Федеральным казначейством и Банком России. Критериями для анализа служили количество аварий, преступлений и попыток мошенничества, а также индекс бедности, число активных предпринимателей, индекс потребительских цен и уровень зарплат. Задача рейтинга — на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионах и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей.

Согласно данным исследования, Новосибирская область занимает в рейтинге 46 место из 85. При этом регион улучшил свою позицию на три пункта по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что самыми криминогенными субъектами РФ стали республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия и Приморский край.

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