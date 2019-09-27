Париматч регистрация в России

Первым делом клиент вводит свои персональные данные, состоящие из имени, фамилии, адреса электронной почты, даты рождения, страны проживания и номера мобильного телефона.

Среди предложенного перечня валюты, следует выбрать наиболее подходящий для себя вариант, который будет использоваться для ввода и вывода средств. Имеет смысл руководствоваться валютой своей карты или электронного кошелька, чтобы меньше терять на конвертации валюты. Далее для безопасности нужно выбрать секретный вопрос и дать на него точный ответ. Таким образом беттер страхует себя от блокировки аккаунта, которая может произойти вследствие утери логина или пароля. Следующий этап регистрации в Париматч заключается в составлении уникального пароля и его повторном подтверждении.

Завершающий шаг Париматч регистрации нового пользователя в России — подтверждение своего совершеннолетия и соглашение с договором оферты для выбранного типа валюты. После этого клиент получает письмо на почту с ссылкой, по которой необходимо перейти для завершения регистрации.

Основные правила использования личного аккаунта

В сводке правил по работе букмекерской конторы Париматч указано, что создавать личные страницы на сайте игрового портала могут только совершеннолетние пользователи, возраст которых старше 21 года. Один клиент имеет право заводить только один аккаунт по выбранному типу валюты. Контролирующие органы БК Париматч регулярно проводят рейды по причине выявления мультиаккаунтов, которые автоматически блокируются без права на восстановление.

В случае выявления каких-либо нарушений со стороны пользователей официального сайта букмекерской конторы, администрация компании может отказать в приеме ставки без объяснения причины. Отметим, что все введенные в процессе создания анкеты личные данные, за исключением уникального пароля, не могут быть изменены в дальнейшем. Поэтому при вводе персональных сведений следует быть предельно внимательным.

Сразу после выполнения всех вышеуказанных этапов, беттеру необходимо пройти дополнительную процедуру верификации, которая состоит из загрузки цветного скана необходимых документов, а также разворота паспорта с портретным фото.

Для того, чтобы в России иметь возможность делать ставки на спорт, получать бонусы, а также принимать участие в акциях, вначале следует пополнить депозитный счет. Букмекер, в виде поощрения, предлагает начисление бонусов за первый депозит и первую ставку.

Париматч регистрация и вход на страницы азартного ресурса — это достаточно простая процедура, которую с легкостью осваивают как новички, так и профессиональные пользователи. Для входа на сайт необходимо ввести логин, как правило это адрес электронной почты или номер мобильного телефона, а также пароль. Не сообщайте никому свои личные данные для входа, так как это может стать причиной хищения депозитных средств с депозитного счета.